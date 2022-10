Hugo Cuypers draait knop om: “Het zat niet mee op Union, maar daar kunnen we ons niet blijven achter verschuilen”

Vorige woensdag startte Hugo Cuypers op de bank. “Een keuze van de coach”, aldus de Gentse topschutter die klaar is om er zondag tegen Seraing opnieuw vol tegenaan te gaan. Uiteraard met de nodige druk, maar dat schrikt de Luikenaar niet af. “In mijn hoofd is het altijd van ‘moeten winnen’.”

Met zijn negen doelpunten heeft Cuypers dit seizoen al een groot aandeel gehad in de Gentse puntenoogst. Toch deelt de aanvaller ook in de malaise. “De nederlaag van woensdag tegen Union zit nu nog vers in ons systeem”, zucht de 25-jarige centrumspits. “Het wedstrijdscenario zat opnieuw niet mee, maar we kunnen ons daar niet achter blijven verschuilen.”

“Soms moet je het geluk ook afdwingen”, klinkt Cuypers heel stellig. De Buffalo’s moeten zich opnieuw meer assertief opstellen en de tegenstander met meer overtuiging bekampen. Al beseft Cuypers ook wel dat dit niet evident is in de gegeven omstandigheden. “Het is nu aan ons om de knop om te draaien. Het is natuurlijk ook geen toeval dat bepaalde ploegen bovenin staan en dat wij op achtervolgen zijn aangewezen. We schieten gewoon overal wat tekort, maar niemand is van slechte wil. Het gaat ook om een gebrek aan vertrouwen.”

Na de zeges tegen Eupen en KV Mechelen bleef een positief vervolg uit. Die vaststelling stelt ook Cuypers voor een raadsel. “We hoopten een reeks neer te zetten met een goed resultaat tegen Union. Dat is ons helaas niet gelukt. Nu moeten we weer van nul beginnen. Er resten ons niet meer zo veel matchen voor de WK-break. Zondag moeten we dus absoluut winnen, maar dat geldt ook voor onze Europese match in Dublin.”

Ondertussen blijft de sfeer in de Gentse spelersgroep sereen. “Natuurlijk is iedereen zeer teleurgesteld, maar anderzijds voel ik zeker niet dat mensen het opgeven. Het is nu gewoon zaak om onze volgende match voor te bereiden”, aldus Cuypers die geen heil ziet in een groepsgesprek waarbij alle spelers even alles wat op hun lever ligt kunnen delen. “Het heeft ook zeker geen zin om iemand te viseren. Ik heb ook niet het gevoel dat we bepaalde zaken intern moeten uitspreken.”

“Ik wil elke match winnen. Het maakt voor mij niet uit tegen welke ploeg we spelen. In mijn hoofd is het altijd van moeten winnen. Ik ben nog nooit aan de aftrap verschenen met het idee dat het niet erg is als we niet winnen. Zo zit ik niet in elkaar”, aldus Cuypers die in Griekenland proefde van onversneden voetbalpassie. “Natuurlijk is er soms meer druk door de buitenwereld maar voor mij is er geen verschil tussen de match van vorige woensdag of die van zondag.”

Frustrerend

Woensdagavond ook de meegereisde Gentse fans hun ongenoegen blijken. “Terecht”, vindt ook Cuypers. “Het is niet dat we nu plots zullen veranderen. Anderzijds begrijp ik het ook wel dat de supporters gefrustreerd zijn met de huidige resultaten.” De externe druk neemt dus toe. “Dat kan, maar ik voel het niet zo aan. Geen idee of andere jongens daar onder dreigen te bezwijken. Dat hoort nu eenmaal bij een profcarrière.”

“Dit is ook voor mij wel nieuw, hoor. Het is de eerste keer dat ik bij een topclub voetbal die een mindere periode kent. Nu zit ik ook af en toe op de bank. Tegen Eupen was dat omdat ik nood had aan rust, maar woensdag was het puur een keuze van de coach. Uiteraard had ik liever gestart en was het ook frustrerend om toe te moeten kijken. De samenwerking met Laurent Depoitre? Naar mijn gevoel toe kunnen we zeker samen spelen: we scoorden ook allebei de laatste twee keer dat we allebei speelden. Helaas viel het resultaat dan wel tegen en dan is het aan de coach om alles op een rijtje te zetten.”