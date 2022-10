Google koopt nieuw terrein voor mogelijk datacenter dichtbij La Louvière

Het terrein van 36 hectare ligt in Ecaussinnes, in de industriezone van Feluy nabij La Louvière. Bedoeling van de aankoop is alle opties open te houden om de aanwezigheid van Google in ons land te versterken met een nieuw datacenter, klinkt het.

Google beschikt al sinds 2010 over een datacenter - het eerste van Google buiten de VS - in Saint-Ghislain, nabij Bergen, ook in Henegouwen. Vorig jaar werd bovendien de aankoop bekendgermaakt van een terrein in Farciennes, nabij Charleroi, ook voor een potentieel toekomstig datacenter. Over de mogelijke bouw daarvan is nog geen beslissing gevallen, aldus een Google-woordvoerster. “België is een essentieel element van de Europese infrastructuur van Google”, aldus het bedrijf. Sinds 2007 is bijna 3 miljard euro geïnvesteerd in datacentra in ons land, klinkt het bij het bedrijf.

De Croo verheugd

Premier Alexander De Croo is verheugd met de nieuwe investering. Het bevestigt België als digitale pionier. “België speelt al jaren een vooraanstaande rol in Europa bij de ontwikkeling van de digitale economie. Onze centrale ligging, kennis en talent zijn troeven voor spelers als Google maar ook voor alle innovatieve start-ups die dagelijks in ons land worden opgericht.”

Bovendien toont wat in de wereld gebeurt, nog maar eens hoe cruciaal het is voor België en voor Europa om over eigen infrastructuur en economische en technolgische hefbomen te beschikken, zo benadrukt De Croo nog.

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter zegt dat Google “met wereldwijd miljarden zoekopdrachten per maand een plaats in ons dagelijks leven heeft”. “Als een dergelijk groot bedrijf vervolgens ook nog resoluut voor het milieu kiest door te investeren in zonne- en windenergie, dan heeft dat een impact. Daarom kan ik alleen maar toejuichen dat Google blijft investeren in ons land en de kaart van duurzaamheid trekt.”

© BELGA

