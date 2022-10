Club trekt naar Union zonder Clinton Mata, Abakar Sylla krijgt extra speeldag schorsing maar bond beslist nog voor A-ploeg of NXT

Twee keer slecht nieuws voor Club Brugge: Clinton Mata is op Union nog steeds out, én Abakar Sylla kreeg een zwaardere schorsing in beroep. De jonge verdediger moet nu vier wedstrijden missen en is er dus ook in het bekerduel tegen Patro Eisden niet bij.

Carl Hoefkens heeft zijn selectie vrijgegeven voor de topper op Union: Club moet het zaterdag nog steeds doen zonder Clinton Mata, die deze week al forfait moest geven tegen Sint-Truiden. De verdediger ondervindt nog steeds hinder van een blessure. Wél in de kern: Noa Lang, woensdag overtuigend ingevallen en ook goed voor een prima assist. De niet-selectie op Anderlecht is duidelijk volledig verleden tijd. Of de winger ook in de basis start, valt nog af te wachten.

Vrijdag kreeg Club trouwens ook nog slecht nieuws: het beroep tegen de drie weken schorsing van Abakar Sylla haalde niets uit. De schorsing werd zelfs uitgebreid: hij moet nu vier wedstrijden missen. Alleen moet de Disciplinaire Raad, die het beroep behandelde, nog beslissen en laten weten of die extra speeldag voor de A-ploeg geldt of voor de beloften. Want het gaat om een herroeping van een oude schorsing bij de beloften. In elk geval gaat de straf zaterdag, tegen Union, in.

Preciado blijft vier weken geschorst

Ook bij Racing Genk was er slecht nieuws. De club was in beroep gegaan tegen de schorsing van Angelo Preciado, maar die blijft overeind. Preciado wordt dus vier weken geschorst, waarvan drie effectief, en moet ook een boete van 3.500 euro betalen.