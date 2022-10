Zuhal Demir past voor klimaattop in Egypte: “De gevangenissen zitten er vol met vreedzame activisten en critici van de regering”

Vlaams minister Zuhal Demir laat de Klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh links liggen. De N-VA-politica moest normaal gezien de Belgische delegatie leiden, maar ze past. Ze protesteert op die manier tegen de erbarmelijke mensenrechten in het Noord-Afrikaanse land. “En er ligt in Vlaanderen genoeg werk op de plank”, laat ze vrijdag weten.

Van 6 tot 18 november vindt in de badplaats Sharm-el-Sheikh de zogenaamde COP27 plaats. Die komt pas een jaar na de vorige klimaattop in het Schotse Glasgow, maar die conferentie had eigenlijk eerder moeten doorgaan. Corona stak daar een stokje voor. De verwachtingen voor de top zijn hooggespannen, aangezien de voorganger niet bijster veel resultaten opleverde.

Maar bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir laat alvast de kelk aan zich voorbijgaan. Ze gaat indien nodig digitaal wel volgen, maar annuleerde haar fysieke deelname en reist dus niet af naar Egypte. Niet dat de inspanningen voor het klimaat ter discussie staan, maar er gaan toch genoeg Belgische ministers naar de COP27, klinkt het vrijdag.

Kleinere economische voetafdruk

Die Belgische delegatie telt 120 deelnemers, onder wie premier Alexander De Croo, Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen), Buitenlandminister Hadja Lahbib (MR), Klimaatminister Zakia Khattabi en ook de Waalse bevoegde minister Philippe Henry. Normaal gezien was het deze keer de beurt aan Vlaanderen om de delegatie tijdens de onderhandelingen te leiden, maar nu Demir haar kat stuurt, zal wellicht haar Waalse Ecolo-collega de honneurs waarnemen.

“De kracht van goed klimaatbeleid wordt gelukkig niet bepaald door de hoeveelheid handjes dat je in de woestijn schudt, maar aan het beleid dat je zelf voert. Vlaanderen zal de inhoudelijke besprekingen daarom vanop afstand volgen. Ik hoop dat de klimaatconferentie deze keer wel kan leiden tot realisaties op het terrein en engagementen van die regio’s die nog heel wat werk voor de boeg hebben. Want één ding staat niet ter discussie: we zullen ons samen moeten inspannen voor het klimaat. Niet afreizen naar Egypte verkleint alvast de ecologische voetafdruk”, stelt Demir.

Genoeg werk op de plank

De Vlaams-nationaliste wil met haar demarche ook vooral protesteren tegen de situatie van de mensenrechten in Egypte en het feit dat het regime in de aanloop naar de top onafhankelijke milieuactivisten de mond snoert. “Ook het gezaghebbende Human Rights Watch kaartte dat al aan, net als Amnesty International. De mensenrechtensituatie in Egypte wordt steeds slechter. Egyptische gevangenissen zitten vol vreedzame activisten en critici van de regering, staat te lezen op hun website. Het is tot slot ook een land waar nog veel vrouwenbesnijdenissen gebeuren”, stelt Demir.

Een ander argument voor de minister is dat ze in november heel veel werk op de plank heeft liggen. Het stikstofdossier, het nieuwe mestactieplan, Oosterweel, de invoering van het statiegeld op blikjes en plastic flessen, ...

Zoals WK in Qatar

“Klimaattoppen zijn geen Eurovisiesongfestivals. Ze lijken helaas grootse shows geworden voor de buitenwereld en gaan soms meer om prestige en m’as tu vu dan om het klimaat. Nergens wordt dat zo pijnlijk duidelijk als in Egypte, waar klimaatwetenschappers de mond wordt gesnoerd, terwijl politici en bedrijven de rode loper uitgerold krijgen. Dat is erg wrang. Het is als het WK in Qatar. Daar gaat het niet om de sport, in Egypte gaat het niet om het klimaat.”