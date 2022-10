Rusland is zo wanhopig op zoek naar wapens dat het land zelfs Zweedse flitspalen zou leegroven om drones van te maken. Het toont aan hoe belangrijk de rol is ‘unmanned aerial vehicles’ (UAV’s) in deze oorlog. De wedloop van de onbemande vliegtuigen is in volle gang. Spelen drones een beslissende rol op het slagveld?