Recordhouder Aleksandar Vukotic verstopt zich niet langer met SK Beveren: “We zijn de favoriet”

Aleksandar Vukotic onttroonde afgelopen weekend Laurent Jans als speler met de meeste minuten in de recente geschiedenis van Beveren. “Het is heel speciaal”, vertelt Vukotic, die eerst niet op de hoogte was van het record. “Zeker voor een buitenlander. Ik wist het echt niet. Ik speelde al meer dan honderd matchen, maar wist niets van de minuten af. Jur Schryvers heeft nog altijd de meeste matchen achter zijn naam staan, dat record hoop ik ook te breken. Dit is mijn eerste buitenlandse club. Het was niet mijn plan om hier vijf jaar te zijn, maar het voelt goed. Toch is het de voorbije twee jaar moeilijk geweest. Vorig jaar speelden we dan ook niet goed, we waren niet constant genoeg. Nu hebben we een goed team, met een goede coach.”

Zijn debuut voor het toenmalige Waasland-Beveren herinnert Vukotic zich nog alsof het gisteren was. “We speelden toen 2-2 op het veld van Zulte Waregem, nadat we eerst 2-0 op achterstand waren gekomen. Mijn eerste match op de Freethiel speelden we 0-0 gelijk tegen Standard. Niet slecht, toch? De leukste wedstrijden waren altijd de derby’s tegen Lokeren. Ik kom uit Servië en daar leeft de derby tussen Partizan en Rode Ster Belgrado enorm. In december 2018 wonnen we thuis met 2-1 van Lokeren, waarna ze later naar tweede klasse degradeerden. Mijn slechtste herinnering? De degradatie. Vooral de thuismatch tegen Seraing, waarbij we vijf doelpunten slikten. Dat gaf me een heel slecht gevoel.”

Ervaring

Vukotic is de voorbije jaren uitgegroeid tot rots in de branding. De Serviër is aan een sterk seizoen bezig en verstopt zijn ambities niet langer. “We zijn de favoriet, dat moeten we durven toe te geven”, stelt hij. “We hebben dit seizoen meer kwaliteit dan de seizoenen in 1A. Op elke positie hebben we spelers met ervaring. Met deze ploeg zouden we in de Jupiler Pro League iets kunnen presteren, maar het seizoen is nog lang. Het is momenteel leuk spelen hier. Door de sterkte van de ploeg komt er minder druk op de verdediging. We hebben dit seizoen nog maar negen tegendoelpunten gepakt. En met Joachim Van Damme en Everton Luiz lopen er twee pitbulls voor ons. De fans komen opnieuw met plezier naar het stadion. Ik hoop dat ze ons een heel seizoen komen steunen, want we gaan hen nodig hebben. Ook in de mindere matchen.”

Topper tegen RWDM

Dit weekend staat de topper tussen RWDM en Beveren op het programma, de grootste twee titelkandidaten. “Met alle respect voor hen, maar we willen opnieuw de drie punten pakken”, blikt Vukotic strijdvaardig vooruit. “RWDM heeft een sterke ploeg met goede spelers. Challouk is bijvoorbeeld een speler voor 1A. Ik begrijp niet waarom het niet lukte voor hem bij Kortrijk. We steken ons niet weg. Als we zondag winnen, dan delen we een tikje uit. We zijn er klaar voor. Tegen Lierse Kempenzonen speelden we onze sterkste match. Nadien volgden tegen Dender en Deinze twee moeilijkere matchen, maar we hebben onze mentale sterkte getoond. En met Mbokani beschikken we over een extra troef. Ik ben blij dat hij in mijn team zit. Want hij was de moeilijkste spits waar ik ooit tegen speelde.”