Voetbal is oorlog, soms letterlijk: van de “kutkakkerlakken” van Vertonghen, tot de match die uitmondde in een internationaal gewapend conflict

“Voetbal is oorlog”, zei de Nederlandse voetbaltrainer Rinus Michels ooit. Daar is iets voor te zeggen. Als er niet op het veld wordt geknokt, dan wel ernaast. Deze week bleek nog dat het bij Voetbal Vlaanderen dossiers regeert van geweld van spelers en supporters. Toch is voetbal de perfecte manier om oorlogsdriften op een vreedzame wijze te uiten. Dat zeggen Mark van Vught, hoogleraar evolutionaire psychologie, en schrijver Kees Opmeer in hun boek FC Sapiens.