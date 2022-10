Het blijft nog minstens een week topweer, maar dat heeft ook een keerzijde

Eerst het goede nieuws: tot eind oktober worden we getrakteerd op zeer hoge temperaturen. “Normaal hebben we deze tijd van het jaar een maximumtemperatuur van 14 graden, maar vandaag zijn we alweer boven de 20 graden gegaan”, weet weerman Frank Deboosere. “Ook de volgende dagen wordt het 18 graden, tot 22 graden begin volgende week. Waarschijnlijk blijft die warmte hangen tot eind oktober, mogelijk zelfs tot begin november.” Maar ook insecten profiteren van deze aangename temperaturen.