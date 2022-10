Veel bedrukte gezichten, maar spelers Anderlecht maken toch tijd voor jonge supporters bij verlaten oefencomplex

Dat het na de nieuwe nederlaag tegen Zulte Waregem crisis is bij Anderlecht, hoeven we u niet meer te vertellen. Veel paars-witte spelers zaten er maar bedrukt bij toen ze vrijdag het oefencomplex in Neerpede verlieten. Ondanks alle malaise maakten ze toch tijd voor enkele jonge handtekeningenjagers. Ook Wesley Hoedt, die na een duel in de match tegen Essevee met een grote pleister op de neus rondliep.