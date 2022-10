Beerschot was een weloverwogen keuze, zegt Matthys. “Ik speel liever voor promotie dan tegen de degradatie in 1A.” — © Jeroen Hanselaer

Antwerpen

Eind juni tekende Hervé Matthys (26) na vijf jaar in Nederland bij Beerschot. Het traject van Matthys was hobbelig, hij twijfelde meer dan eens aan zijn toekomst als profvoetballer. “Als het niet was gelukt in de Nederlandse tweede klasse, dan stopte ik onmiddellijk.”