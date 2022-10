Annelies Van Loock zit met Eendracht Aalst Ladies in de hoek waar de klappen vallen: “Ik moet de ploeg op sleeptouw nemen”

Op Standard ging een gehavend Aalst kansloos met 4-0 onderuit. Zaterdag komt Club Brugge YLA op bezoek in het Pierre Cornelisstadion, waar opnieuw moet worden gesleuteld aan het team. “Ik moet de ploeg als ervaren speelster op sleeptouw nemen, want de blessurelast blijft aanhouden”, opent Van Loock. “Ulrike De Frère staakte deze week de trainingen wegens een overbelaste knie. Marie Van Caesbroeck liep averij op in een duel. Met Lieselot De Kegel, Loes Van Mullem en Chanel Vandenhouwe liggen ook andere sterkhouders nog in de lappenmand. Met een volledige ploeg zouden we uiteraard een ander verhaal schrijven, al doet dat geen afbreuk aan de verdienste van de jonkies uit de B-ploeg die depanneren. Met Noor Schampheleer en Yente Van Den Bossche trekken twee piepjonge tieners al aardig hun streng, maar we zijn aan een enorm pechseizoen bezig. Hopelijk zijn we opnieuw compleet tegen KV Mechelen. Wie terugkeert uit blessure, heeft uiteraard ook nog tijd nodig om naar de topvorm toe te groeien.”

Van Loock weet dat Aalst opnieuw voor een zware taak staat. “We missen ervaring en duelkracht. Technisch zijn de jonkies best sterk, maar ze laten zich nog te gemakkelijk opzij duwen. Ik probeer ze elke match te coachen en aan te vuren vanuit mijn centrale rol achterin. De sfeer blijft gelukkig nog goed. We mogen de negatieve gevoelens niet de bovenhand laten nemen. Ik trek nog steeds met de volle goesting naar de training. Tussen coach Gunther Bomon en de groep was het even zoeken, maar inmiddels zitten we op dezelfde golflengte.”

Underdog

Club YLA kreeg vorige week net als Aalst een 0-4-pandoering om de oren. “Ik veronderstel dat Club YLA na de opdoffer tegen Anderlecht op revanche gebrand ligt. Ik verwacht een gedreven tegenstander, die zich trouwens ook gevoelig versterkte tijdens het tussenseizoen. We houden de voetjes stevig op de grond. We hebben niets te verliezen in de wetenschap dat we pas na Nieuwjaar moeten pieken in de play-downs, waarin we teams op ons niveau treffen. Nu starten we als underdog, wat altijd een leuke uitgangspositie is om te proberen stunten.”