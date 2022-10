James Corden na verbanning door restaurantuitbater: “Ik heb niets fout gedaan”

De Britse komiek James Corden heeft voor het eerst gereageerd op de ophef die is ontstaan na zijn bezoek aan een restaurant. Hij zou onbeleefd zijn geweest tegen de bediening, waarop de eigenaar van de zaak besloot dat de man niet meer welkom was.

“Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik voel me er heel ontspannen over omdat ik het zo’n domme situatie vind”, zegt de talkshowpresentator tegen de Amerikaanse krant New York Times. Hij verklaart daarop dat dergelijke incidentjes wel vaker voorkomen in een horecagelegenheid.

De zaak kwam aan het licht toen restauranteigenaar Keith McNally op Instagram deelde dat hij nog nooit zo’n onbeleefde gast als Corden in zijn restaurant had gehad. Tijdens hun brunch bestelde hij een eierdooieromelet met gruyèrekaas en een salade. Een paar minuten nadat Corden en zijn vrouw hun eten kregen, riep hij de serveerster opnieuw. Hij vertelde haar dat een beetje eiwit vermengd was met het eigeel. De keuken maakte het gerecht opnieuw, maar stuurde frietjes in plaats van salade mee met het gerecht, schrijft McNally op Instagram.

LEES OOK. Restaurantuitbater verbant James Corden: “Meest beledigende klant in 25 jaar”

Toen Corden voor de tweede keer zijn gerecht kreeg, begon Corden te roepen. “Je kunt je werk niet doen! Misschien moet ik naar de keuken gaan en zelf de omelet maken!” De manager verontschuldigde zich en het gerecht werd opnieuw gemaakt. Corden en zijn vrouw kregen champagne aangeboden om de plooien glad te strijken, maar de man bleef volgens de uitbater gemeen doen tegen de serveerster.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De komiek bood daarop zijn excuses aan. “Hij heeft mij gebeld om sorry te zeggen”, schreef McNally vervolgens op Instagram. Hij heette Corden weer van harte welkom. “Ik geloof in het geven van een tweede kans.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar het interview in New York Times zet weer kwaad bloed bij de eigenaar, die het niet pikt dat Cordon ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan. “Is hij er misschien mee aan het lachen, of ontkent James Cordon gewoon dat hij mijn personeel niet correct heeft behandeld? Ik zou liever hebben dat hij de waarheid zegt. Als hij zijn excuses aanbiedt aan de diensters, mag hij hier tien jaar lang gratis komen eten.”