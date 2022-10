De hemel klaart op voor Alessandro Ciranni en Essevee: “Op een week tijd ziet onze wereld er helemaal anders uit”

6 op 6 en de hemel boven de Gaverbeek kleurt warempel opnieuw azuurblauw. De thuisoverwinning tegen Anderlecht – amper vier dagen na de derbyzege in Kortrijk – zorgt ongetwijfeld voor een verzoening tussen fans en club. Ook voor Alessandro Ciranni had deze zege op paars-wit een speciaal tintje.

“Dat was een heel mooie avond”, vatte rechterflankspeler Ciranni zijn gevoelens krachtig samen. “Noem het gerust een prachtige zege tegen een zeer sterke tegenstander. We zijn er vooral ook in geslaagd om op ons elan van de derby tegen Kortrijk door te gaan. Ik ben vooral ook heel blij dat we onze eigen fans nog eens zo’n denderende prestatie hebben kunnen aanbieden. Daar zaten ze toch al even op te wachten.”

Met een loepzuivere voorzet op Zinho Gano had Ciranni ook een groot aandeel in de overwinning van Essevee. “Die assist bij de goal van Gano was heerlijk. De grasmat was nochtans erg moeilijk bespeelbaar geworden door de hevige regenval. Er waren voordien nog wel enkele situaties waarbij ik de bal wilde voorzetten, maar dat lukte toen telkens net niet omdat de bal als het ware bleef hangen in het water. Ik durfde wel nog die voorzet te trappen, want met Zinho en Offor hadden we wel jongens in de spits staan die heel gevaarlijk zijn op zulke ballen, dan moet je dat proberen.”

Dankzij die fraaie 6 op 6 telt Zulte Waregem nu ook elf punten, hetzelfde aantal als Oostende, Kortrijk en Seraing. Eupen telt zelfs slechts één puntje meer. “Op amper een week tijd ziet onze wereld er helemaal anders uit”, beseft ook de 26-jarige Limburger. “We mogen hier ook niet te lang blijven bij stilstaan. Treuzelen levert ons geen extra punten op, hè. Hier moeten we vooral op proberen verder te bouwen. Het vertrouwen dat we nu hebben getankt, moeten we in de strijd gooien. Ook zondag wanneer we op bezoek moeten bij Oostende. Opnieuw een lastige opdracht, maar momenteel spelen we elke week een finale.”

“Onderin staat alles en iedereen weer samen. Nu moeten we doorpakken”, klinkt Ciranni zeer strijdvaardig. “Ons systeem werkt en hier moet je verder mee aan de slag. We zien dat we het iedereen moeilijk kunnen maken. Daarnaast ben ik natuurlijk heel tevreden dat ik opnieuw mijn basisplaats heb kunnen veroveren. Ik kan de ploeg ook opnieuw helpen met mijn assists en ook in de derby was ik op de afspraak. Defensief sta ik nu ook nog meer mijn mannetje.”

Geleerd uit fouten

Ook persoonlijk is de situatie voor Ciranni op korte tijd weer helemaal veranderd. “Ik heb zeker geleerd van die moeilijke periode en mijn fouten. Het ging vooral om details waardoor we af en toe een tegendoelpunt slikten. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan die strafschopfase tegen Union, die absoluut te vermijden was. Nu neem ik ook iets minder risico en probeer ik vooral telkens een solide prestatie af te leveren. Als ik mag spelen, probeer ik vooral telkens alles te geven voor de ploeg.”

“Werken met Mbaye Leye is heel tof. In de voorbereiding bleek al dat hij een heel goede werkwijze heeft”, heeft Ciranni ook nog heel wat lof in petto voor de coach van Zulte Waregem. “Hij is vooral ook heel rechtvaardig en behandelt iedereen gelijk. Leye weet als geen ander hoe je dit spelletje moet aanpakken. Hij gedraagt zich ook niet bijzonder, hij is gewoon een van ons. Dat merkte je ook weer tijdens de rust tegen Anderlecht. Hij heeft op hoog niveau gevoetbald en heeft veel ervaring. Hij geeft iedereen ook vertrouwen en laat niemand in de steek.”