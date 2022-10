Anderhalf jaar cel voor het stelen van liedjes Ed Sheeran

Een hacker is veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar omdat hij twee onuitgegeven liedjes van Ed Sheeran gestolen had en ze vervolgens verkocht op het dark web. Hij deed hetzelfde met muziek van Lil Uzi Vert, in ruil voor cryptomunten

De 23-jarige Adrian Kwiatkowski, uit het Engelse stadje Ipswich, geraakte aan hun muziek door hun online accounts te hacken. De diefstal kwam aan het licht in 2019, toen het management van meerdere muzikanten aangifte deed bij de politie. Allemaal deden ze hetzelfde verhaal: ze waren gehackt en de hacker, die zich online Spirdark noemde, bood hun onuitgegeven muziek online te koop aan.

Het onderzoek van de politie leidde naar Kwiatkowski, die in september 2019 opgepakt werd. Op een harde schijf werden 1.263 onuitgegeven nummers van 89 artiesten aangetroffen, aldus de politie. Ze vonden ook een document waarin de man fier oplijstte welke muziek hij in zijn bezit had, met erbij geschreven hoeveel Bitcoins hij ervoor gekregen had. De man zou in totaal voor 131.000 dollar aan cryptomunten verdiend hebben aan die muziek.

De openbaar aanklager in Londen had het in de rechtbank over een “compleet gebrek aan respect” voor de “creativiteit van de artiesten, hun harde werk en hun misgelopen geld”. Kwiatkowski bekende in augustus alles wat hem ten laste gelegd werd, van verboden toegang tot computers tot bezit van crimineel verworven zaken.

De man werd veroordeeld tot 18 maanden in de gevangenis.