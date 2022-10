KV Oostende speelt zondag al een match op leven en dood: “Deze situatie begint te wegen op de groep”

“Of ik genoeg kwaliteit in de kern heb om te overleven in eerste klasse? Daar ga ik geen uitspraken over doen”, zegt Yves Vanderhaeghe — © BELGA

In de linkerhoek: Zulte Waregem met derbywinst én een zege tegen Anderlecht. En de rechterhoek: KV Oostende, teruggezakt tot de voorlaatste plaats met twee op vijftien en een vertrouwespeil dat rond het vriespunt schommelt. Zondag staat (voorlopig) de match van het jaar op het programma in de Diaz Arena: de Kustboys kunnen er zomaar laatste worden. Of weglopen uit die degradatiezone. Maar er zit hopen zand in de motor. “Op Antwerp mankeerde het aan kwaliteit en snelheid in de zone van de waarheid”, aldus Vanderhaeghe. Een grijsgedraaide plaat, want in Oostende is het magertjes in het offensieve gedeelte. Dat zien we al het hele seizoen. “Of ik genoeg kwaliteit in de kern heb om te overleven in eerste klasse? Daar ga ik geen uitspraken over doen. Ik wil geen onenigheid creëren tussen de club KV Oostende en mijzelf. Er zijn zeker een aantal dingen die beter kunnen.” Zonder iets te zeggen, deed Vanderhaeghe dat eigenlijk toch. “Ik doe het met het team dat ik nu ter beschikking heb. En natuurlijk kunnen we nog versterking gebruiken deze winter, maar dit zijn de jongens die er nu zijn.”

Vanderhaeghe had woensdag al door dat die partij zondag misschien wel belangrijker was dan de trip naar Antwerp. Die leek sowieso onhaalbaar. Vanderhaeghe had zes namen gewisseld, inclusief doelman Hubert. “Ik heb rekening gehouden met drie matchen per week, ja”, zegt Vanderhaeghe. “Sakamoto die een spierblessure kon oplopen, Ambrose die nog op één kaart van schorsing stond: daarom heb ik ze ook nog gewisseld. Roteren moest.” Zo mocht Phillips debuteren. “Niet de leukste match om te debuteren, maar ik moest eens mijn kans krijgen, ook al speelt Hubert een goed seizoen volgens mij”, zegt de Engelsman. “Maar je verliest 1-6 en dan moet er natuurlijk iets gebeuren. De buitenwereld verwacht dat. Ik ben amper 27 jaar, maar ik hoop dat ik de ploeg iets kan bijbrengen met mijn ervaring.”

Het is van moeten zondag, dat is duidelijk. “Anders zijn we alweer een ontgoocheling rijker”, zucht Vanderhaeghe. “We spelen thuis tegen een rechtstreekse concurrent, dan moet je altijd voor de drie punten gaan. Je kan niet anders.” Een jonge groep die plots in acute degradatienood verkeert: dat is het degradatiespook dat plots opduikt tijdens Halloween. “Hoe ik mijn groep de komende dagen ga oppompen? Ik zou je graag eens uitnodigen. (grijnst) We proberen positief te blijven. Ontgoochelingen over acties en beslissingen zijn er altijd. Dat analyseren we, en dan proberen we te zeggen dat ze moeten blijven voetballen. Ze mogen vrank en vrij hun kans gaan en hun talent tonen. We hebben inderdaad een hele jonge groep, en we voelen inderdaad dat deze situatie een beetje begint te wegen bij bepaalde jongens.”