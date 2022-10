Tieners kunnen aan horrorhuis ontsnappen: moeder liet hen javel drinken en eigen ontlasting opeten

Een moeder en haar vriend uit Louisiana werden dinsdag gearresteerd op verdenking van kindermishandeling. Eerder was haar 16-jarige tweeling ontsnapt uit het ouderlijk huis. Ze hadden bij hun buurvrouw aangebeld om hun verhaal te doen: ze werden zwaar mishandeld en kregen nauwelijks iets te eten. “Ze wisten dat als ze daar bleven dat er iets met hen zou gebeuren”, zei de buurvrouw in een latere statement.

Moeder Zaikiya Duncan (40) en haar vriend Jova Terrell (27) probeerden aanvankelijk nog te vluchten, maar werden later die dag gearresteerd in Baton Rouge. Het zou niet de eerste keer geweest zijn dat de vrouw werd gerapporteerd wegens kindermishandeling.

Bij een politieverklaring kwamen alle gruwelijkheden aan het licht. Duncan had in totaal zeven kinderen: ze liet hen hun eigen uitwerpselen opeten, dwong hen om javel te drinken, sloeg hen met de metalen buizen van de gordijnen, gaf hen maar drie keer per week iets te eten en diende de oudere kinderen drugs toe om hen ‘te laten slapen’.

Na de arrestatie werden de kinderen veilig ondergebracht bij de kinderbescherming. Duncan en Terrell werden donderdag beschuldigd van kindermishandeling.

bekijk ook

“Mijn ouders hebben me verlaten”: Politie redt kind dat door ouders werd opgesloten in watertank

Heldhaftige 10-jarige redt mama van verdrinkingsdood: “Het was mijn ergste nachtmerrie”

(LVDW)