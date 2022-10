Tragisch ongeval verscheurt vriendschap van 30 jaar: “We waarschuwden elkaar nog voor de file en toen gebeurde het ondenkbare”

De tol van een zwaar verkeersongeval met drie vrachtwagens vrijdagmiddag op de E34 richting Antwerpen is zwaar: er vielen een dode en een zwaargewonde. De chauffeur van de eerste vrachtwagen kwam er met de schrik vanaf maar was enorm aangeslagen. Hij was namelijk goed bevriend met de chauffeur die het leven liet. Het ongeval vergrootte nog de verkeerschaos rond Antwerpen.

De ravage was enorm. De eerste en tweede vrachtwagen kwamen tot stilstand achteraan in een file ter hoogte van de afrit Vrasene. Een derde vrachtwagen merkte die file te laat op en knalde volgens ooggetuigen zonder te remmen in op de tweede vrachtwagen. De impact ontkoppelde de container van de middelste vrachtwagen en verpletterde de cabine. Voor de chauffeur kon geen hulp meer baten. De bestuurder van de achterste vrachtwagen raakte zwaargewond maar bleef heel de tijd bij bewustzijn. Hij werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Onbeschrijflijk hoe ik me nu voel”

De Nederlandse chauffeur van de eerste vrachtwagen raakte lichtgewond en verkeerde in shock. Wat het incident nog tragischer maakt, is dat hij goed bevriend was met het dodelijk slachtoffer. “We werken allebei voor een andere firma maar we kennen elkaar al dertig jaar. Nog nooit had ik een ongeval. Het is onbeschrijflijk hoe ik me nu voel”, zei hij zwaar aangeslagen. “Net voor het ongeval liet hij me nog voorbij rijden. Ik waarschuwde hem nog voor de file en we kwamen allebei tot stilstand. Toen gebeurde het ondenkbare.”

Nog altijd ernstige verkeersproblemen

Door het ongeval bleef de E34 een tijd volledig afgesloten. Intussen is de linkerrijstrook vrijgemaakt. Er staat wel nog een file van zes à zeven kilometer. Het op- en afrittencomplex van het knooppunt in Stekene blijft voorlopig ook afgesloten, het verkeer wordt omgeleid naar de E17. Een container raakte bij het ongeval losgewrikt van zijn oplegger en dreigt op de parallelweg te vallen, dus ook daar is geen verkeer mogelijk. De omstandigheden vormen een hele krachttoer voor de takeldiensten. Er moet onder meer een lading van twaalf ton staal van de rijbaan verwijderd worden. Het vrijmaken van de weg zal nog een paar uur in beslag nemen.

De politie schreef tientallen boetes uit aan chauffeurs die probeerden foto’s te nemen en filmpjes te maken van het ongeval.