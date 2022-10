Inge Vervotte zet een muizenstapje terug in de politiek. Op vraag van voorzitter Sammy Mahdi zal de oud-minister straks in de CD&V-partijraad zetelen. Of ze ook een rol gaat spelen bij de verkiezingen staat nog niet vast. Alleszins is de aanstelling van Vervotte, samen met die van twee nieuwe ondervoorzitters, een poging van Mahdi om de greep op de partij te verstevigen.