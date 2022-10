De energiecrisis heeft ook invloed op de geboortelijst

Tweedehands is niet enkel meer voor de hippe millenial, ook baby’s varen erbij. Of althans de ouders in spe. Zij kiezen steeds vaker voor een ‘preloved’ geboortelijst. Daarbij is duurzaamheid een belangrijke motivator, maar de huidige energiecrisis doet ook een nieuw publiek overstag gaan.

Tweedehands is hip. Tieners en twintigers staan in de rij voor de tweedehandswinkel. En nu staan ook ouders in spe aan te schuiven voor een tweedehands geboortelijst. Het principe bestaat al sinds 2017 in de vorm van de Gentse start-up Mic Mac Minuscule. Maar de laatste jaren zijn er verschillende initiatieven bijgekomen. Scharrelvos in Antwerpen kan de vraag naar geboortelijsten moeilijk bijhouden, en GeboorteNest in Gent opent zelfs een fysieke winkel in tweedehands babyspullen.

De vraag zit dus in de lift. “Wij zijn de voorbije vijf jaar van 37 klanten naar 625 klanten op jaarbasis gegaan. En van 2 medewerkers naar 25”, zegt Jona Mukabalisa van Mic Mac Minuscule. “De laatste maanden zien we een versnelde groei. We hebben zelfs 32 procent meer aanvragen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.”

Nieuw publiek

Uit een onderzoek van 2dehands.be, de Kringwinkel en onderzoeksbureau iVox blijkt dat 37,5 procent van de Belgen het voorbije jaar iets tweedehands gekocht heeft. 15 procent deed dat uit financiële noodzaak, bij een vorig onderzoek was dat nog amper 6 procent. En dat merken ze ook bij Mic Mac, waar ze een nieuw publiek zien. “Sowieso spreken wij mensen aan die bewust bezig zijn met duurzaamheid”, zegt Mukabalisa. “Maar nu zien we mensen voor wie de tweedehandsmarkt een te hoge drempel had. Mensen die het niet vertrouwen om van een vreemde iets over te kopen en daarom in de eerste plaats voor nieuwe spullen kiezen. Die mensen komen nu wel tot bij ons. Door de geboortelijst hier te leggen, verlaagt ook die drempel naar tweedehands. We merken dat het een bewuste keuze is: het zijn jonge ouders die nadenken over hun energiefactuur en ergens proberen te besparen. Ze grijpen zo sneller naar tweedehands.”

Een tweedehands geboortelijst is in principe dezelfde als een gewone lijst. Toekomstige mama’s en papa’s leggen vast wat ze precies willen hebben en familie en vrienden kunnen zo de kersverse ouders een duwtje in de rug geven met het juiste cadeau. Met dat verschil dat iemand voor jou op zoek gaat naar al die spulletjes. “Net zoals iemand anders schuimen we websites zoals 2dehands.be, Vinted en Facebook af. Maar dan wel met een extra oog voor kwaliteit en veiligheid. Een maxicosi bijvoorbeeld of wagenstoel moeten wel echt perfect in orde zijn en koop je best niet zelf tweedehands”, zegt Griet Van den Herrewegen van GeboorteNest.

Biedoorlog

Dat particulieren en professionele kopers in dezelfde vijver vissen, zorgt geregeld wel voor bied-oorlogjes op de platformen. “Heel gegeerde spullen die iedereen wil, kunnen al wel eens tot een online oorlogje leiden. Tripp Trapp eetstoelen bijvoorbeeld, iedereen wil er zo een. Als er dan eentje te koop komt, gaat de prijs snel de hoogte in”, zegt Mukabalisa. Maar ook bepaalde kleuren die in de mode zijn of bepaalde designstukken duwen de prijs omhoog. “Maar als je al tevreden bent met het modelletje of de kleur van vorig jaar, ben je steevast goedkoper af met tweedehands.”