Ouders van vermoorde Lola vragen politici om te stoppen met haar dood uit te buiten: “Je was de zon van ons leven, je zult de ster zijn van onze nachten”

Buurtbewoners kwamen vrijdag samen in Fouquereuil voor een emotioneel eerbetoon aan de kleine Lola, die op 14 oktober in Parijs werd gedood. Haar ouders lieten via hun advocaat weten dat de gruwelijke moord op hun dochter niet politiek gerecupereerd mag worden.

De aanwezigen volgden elkaar in stilte, onder hen ook kinderen met witte rozen, om het condoleanceregister te tekenen, in de plaats waar de vader van Lola vandaan komt. Er prijkte een portret van het kleine meisje, versierd met veel bloemen en voorzien van enkele woorden ondertekend door haar twee oudere broers Jordan en Thibault, die aanwezig waren: “Je was de zon van ons leven, je zult de ster zijn van onze nachten”.

Twee jonge bewoners, Alyah en Chloé, 11 en 13 jaar oud, hadden tekeningen en een tekst meegenomen: “Ik heb een gedicht voor Lola geschreven, mijn moeder heeft me een beetje geholpen”, bekent de jongste. Chloé wilde “een engel tekenen, omdat het een beetje lijkt op de engel van haar ouders, en een duif die over haar dierbaren waakt”.

Tranen

“Hopelijk geeft het de ouders energie wanneer ze zien dat ze worden gesteund”, zegt buurtbewoner Laetitia Sibilleau (45), die vergezeld wordt door haar twee in het zwart geklede dochters. Tranen stromen over de wangen van een van hen, Kimberly: “Ik kende haar een beetje, toen ik klein was.”

De begrafenis van het kleine meisje, dat op 12-jarige leeftijd in tragische omstandigheden om het leven kwam en nadien in een koffer werd aangetroffen, zal maandag om 14.30 uur plaatsvinden in Lilles, de geboorteplaats van haar moeder. De ceremonie, voorgegaan door de bisschop van Arras, is publiek toegankelijk. De begrafenis op het kerkhof zal in intieme kring plaatsvinden, lieten de ouders donderdag al weten.

Het overlijden van Lola en het feit dat de verdachte een Algerijnse vrouw zonder verblijfrecht was, leidden bij rechtse en extreemrechtse partijen tot heel wat kritiek. Maar de ouders verzetten zich tegen “elk gebruik van de naam en het beeld van het kind voor politieke doeleinden”, benadrukten ze vrijdag in een verklaring van hun advocaat. De familie van het meisje “heeft in de eerste plaats het respect en de genegenheid van het land nodig”, verklaarde president Emmanuel Macron vrijdag in de marge van een Europese top in Brussel.

“Francocide”

Donderdagavond demonstreerden nog honderden mensen in Parijs in aanwezigheid van Eric Zemmour, de voorzitter van Reconquête!. Enkelen droegen borden met het gezicht van het schoolmeisje. Zemmour bestempelde de moord eerder als een “francocide”, een term die hij een paar weken geleden bedacht om de vermeende oorlog aan te duiden die “immigranten voeren tegen het autochtone Franse volk”. Ook Marine Le Pen liet haar kans niet liggen om misdaad op één lijn te zetten met migratie.

