Sofian Kiyine verkoos OHL boven Lazio: “Na acht jaar Italië had ik nood aan mijn familie”

Van het Italiaanse Lazio naar het Belgische OH Leuven: het is een stevig stapje terug, maar Sofian Kiyine (25) heeft er wel zijn redenen voor. Ondertussen begint de offensieve middenvelder, die zonder veel competitie arriveerde, ook steeds meer zijn draai te vinden in Leuven.

Het was een opmerkelijke transfer afgelopen zomer. Een speler met 56 wedstrijden in de Serie A op zijn teller, streek plots neer bij OH Leuven. Sofian Kiyine, geboren in Verviers, tekende voor vier seizoenen aan Den Dreef. Hij had wat inlooptijd nodig, maar ondertussen doet hij het goed. Behalve dan misschien dinsdag in Eupen, waar hij een van zwaarste slachtoffers was van de voedselvergiftiging die OHL fel verzwakte.

Ben je vandaag (donderdag, red.) nog altijd ziek?

“Het gaat beter, maar ik voel het nog een beetje.”

De Serie A is een mooie competitie. Waarom trek je dan naar België?

“Ik had ook opties in Italië, maar na acht jaar daar had ik nood aan wat comfort bij mijn familie, en vooral mijn zussen. Er waren meerdere aanbiedingen in België, maar het project van OHL sprak mij het meeste aan.”

Hoe ben je destijds op zeventienjarige leeftijd in Italië bij Chievo beland?

“Bij de U11 speelde ik al een jaartje bij Standard. Daarna zat ik zes jaar in de Académie Jean-Marc Guillou in Lier. Nadien keerde ik terug bij Standard, maar ik voelde dat ik er weinig kansen zou krijgen. In België maken we vaak de fout om spelers die fysiek nog niet klaar zijn af te schrijven. In Italië gunnen ze je veel meer de tijd om je rustig te ontwikkelen.”

Zijn die acht jaar in Italië een positieve herinnering?

“Fantastisch. Het leven is er gewoon goed: lekker eten, mooi weer en leuke dingen om te bezoeken.”

Mis je het al?

“Elk land heeft zijn voordelen. Daar zat ik helemaal alleen. Nu ben ik bij mijn familie, maar het weer is hier niet zo geweldig.”

Welk gevoel houd je aan jouw drie seizoenen Lazio over? Frustratie omdat je er niet helemaal geslaagd bent?

“Ik zie het niet als een mislukking, wel als een ervaring. Bij zo’n topclub is de kern groot. Milinkovic-Savic en Luis Alberto staan daar al jarenlang op mijn positie. Dan krijg je niet veel kansen. Ook dit jaar kon ik blijven, maar het was om op de bank te zitten. Dan vertrek ik liever.”

Klopt het dat jij de dubbele nationaliteit hebt?

“Ik heb er drie: Marokkaans, Belgisch en Italiaans. Mijn moeder is Italiaans en mijn vader Marokkaans.”

De coach vertelde dat je hier toekwam met een grote conditionele achterstand. Hoe ver sta je inmiddels?

“Laat ons zeggen 80 procent. De rest komt wel door wedstrijden te spelen.”

Was jouw gemiste strafschop tegen Genk een moeilijker momentje?

“Kijk, ik heb dertien penalty’s getrapt in mijn carrière, en het was de eerste die ik miste. Het kan de besten overkomen.”

Je staat voorlopig op de flank. Bevalt dat?

“Een tegen een ben ik goed, dus op de flank zou ik wel tot mijn recht moeten komen. Elke offensieve positie is goed voor mij.”

Je kan op verschillende plaatsen uit de voeten. Wat is je favoriete positie?

“Het hangt wat van de spelstijl af, maar als ik echt moet kiezen, neem ik de tien, omdat je daar vrij bent. Gelukkig geeft de coach hier veel vrijheid aan alle aanvallende spelers. We werken niet met vaste posities.”

Hoor je Thomas Henry nog, vorig jaar jouw ploegmaat bij Venezia?

“Zeker, om de tien dagen bellen we. Ik heb hem gemotiveerd, want het gaat even niet zo goed met Hellas Verona, zijn huidige club.”

Heb je met hem gesproken over jouw transfer naar OHL?

“Absoluut. Hij heeft het mij aangeraden. Hij zei dat het een familiale club was.”