Goksites geven ex-verslaafden tips om strengere regels te omzeilen: “Dit kan genoeg zijn om te hervallen”

Maximaal 200 euro per week inzetten, dat is sinds deze week de limiet op gokwebsites. Dat je die op aanvraag wel kan laten verhogen, kreeg ex-gokverslaafde Dirk De Troy (50) in een persoonlijke mail van een goksite te horen. Dirk staat nochtans op de zwarte lijst van mensen die alle casino’s en goksites moeten weren. “Ik sta zelf sterk genoeg, maar voor anderen in mijn situatie kan dit genoeg zijn om te hervallen”, zegt hij.

“Beste Dirk, je kan direct een verzoek indienen tot verwijdering van de limiet van 200 euro. Hou er rekening mee dat dit verzoek pas na 72 uur wordt verwerkt. Voel je vrij om je account te crediteren vóór de standaardlimiet is geïmplementeerd, zodat je gedurende de 72 uur kan spelen zoals je wilt.”

Zo staat het in een mail die Dirk De Troy uit Dilbeek eerder deze week ontving. Een laatste poging voor afgelopen donderdag een nieuw koninklijk besluit rond online gokken van kracht werd. Want daardoor is de speellimiet verder verlaagd.

De mail aan Dirk.

Dirk (50) was tot 2015 zwaar gokverslaafd en liet zich zelfs opnemen om ervan af te geraken. Hij staat net als meer dan 300.000 landgenoten op het Uitgesloten Personen Informatie Systeem, waardoor casino’s of goksites hem niet meer mogen binnenlaten.

“Ik kan er goed mee om, maar merk dat dit voor velen een trigger is die hen kan doen hervallen”, zegt Dirk, die momenteel andere verslaafden begeleidt in een zelfhulpgroep. “Door je op zo’n zwarte lijst te laten zetten probeer je een veilige omgeving te creëren. Zulke mails doen ook het wantrouwen groeien. Toen ik hem aan mijn vrouw liet zien, zei ze: Je bent toch niet weer begonnen?”

“Elke maand is er in de groep weleens iemand die moet toegeven dat hij hervallen is. Meestal in de krantenwinkel, waar je je voorlopig nog niet moet registreren.”

Dat de speellimiet verlaagd is, vindt Dirk wel een goede zaak. “Maar iemand met een gokprobleem zal meteen de aanvraag doen om die te verhogen. Of de achterpoortjes opzoeken door op tien verschillende goksites telkens voor 200 euro te spelen.”

“Ik merk dat dit voor velen een trigger is die hen kan doen hervallen”, zegt Dirk.

Gokken lijkt compleet normaal, is de kritiek van Dirk. “Eens met vrienden een avondje naar het casino, dat kan leuk zijn. Maar als je stiekem alleen nog eens teruggaat, heb je grenzen nodig. Want eens je echt verslaafd bent, ga je ver. Persoonlijke leningen aangaan, de rekeningen van je kinderen leeghalen, de inkomsten van je bvba op het spel zetten. Ik won ooit een grote pot van 20.000 euro, maar na drie uur was die weer weg.”

De Kansspelcommissie, die in België het doen en laten van de sector in de gaten houdt, benadrukt dat het voor goksites ook verboden is om gepersonaliseerde reclame te richten aan wie op de lijst staat. “We raden de speler aan om ons dit te melden en zullen dan nagaan of de operator in de fout ging en of er een sanctieprocedure moet worden opgestart.”

Bij 777.be gingen ze vrijdag niet in op onze vraag om een reactie: “We hebben dit nagekeken en doorgezet naar de juiste afdeling, wij hopen zo snel mogelijk een gericht antwoord te kunnen geven.”