Waarom heeft het schaap uit het Lam Gods bijzonder veel weg van een menselijk gezicht? En hoe herken je een schilderij van Manet? Of is het Monet? In amper zestig seconden krijgt Matthijs Van Mierlo het uitgelegd. De korte filmpjes van de Vlaming zijn ludiek én razendpopulair op TikTok en Instagram. “Als jongeren hierdoor naar een museum trekken, dan is mijn missie geslaagd.”