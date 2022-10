Nieuwe zaakwaarnemer ziet het groots voor Erling Haaland: “Hij zal eerste voetballer zijn die voor 1 miljard verkocht wordt”

De Premier League heeft sinds de komst van Erling Haaland naar Manchester City een nieuwe superster. De nog steeds amper 22-jarige spits scoorde dit seizoen al 20 doelpunten in 14 officiële wedstrijden voor zijn nieuwe club over alle competities heen. Dat is ook Haalands nieuwe zaakwaarnemer Rafaela Pimenta niet ontgaan: zij denkt dat Haaland de eerste voetballer zal worden die voor een som van minstens 1 miljard euro getransfereerd wordt.

Pimenta, die als Haalands zaakwaarnemer de in april overleden Mino Raiola opvolgde, deed de opmerkelijke uitspraak bij Sky Sports. “Ik weet het zeker. Als je zijn voetbalwaarde, imagewaarde en sponsorwaarde bij elkaar optelt, kom je op 1 miljard uit (ze verduidelijkte niet om welke valuta het ging, red.). Het is normaal dat hij wordt vergeleken met Kylian Mbappé, want zo krijg je een idee van hoe de markt eruitziet. Of er kans is dat er nu al over een nieuw contract met Manchester City wordt gesproken? Ja, waarom niet? Als ze dat vandaag zouden willen doen, zouden we blij zijn. Dat is altijd goed.”

Haaland ligt nog tot midden 2027 vast bij Manchester City. Vorige zomer kwam hij voor 60 miljoen euro over van het Duitse Borussia Dortmund nadat hij eerder bij Red Bull Salzburg en Molde FK had gespeeld. Zijn jeugdopleiding genoot de Noor bij FK Bryne.

Neymar nog altijd duurste ooit

Als Haaland ooit effectief voor 1 miljard euro verkocht zou worden, zou hij alvast het huidige internationale transferrecord verpulveren. Dat staat nog steeds op naam van Neymar, die in 2017 voor een bedrag van 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain verhuisde. PSG zorgde een jaar later ook voor de op één na duurste transfer ooit door Kylian Mbappé voor 180 miljoen euro binnen te halen van AS Monaco. Met zijn transfer van 60 miljoen euro afgelopen zomer staat Haaland momenteel ‘pas’ 59ste in die ranglijst (bron: transfermarkt.com).