Toch nog een (laatste?) kans voor Felice Mazzu bij Anderlecht, maar een nieuwe nederlaag is geen optie

Anderlecht behoudt het vertrouwen in Felice Mazzu: op Sclessin zit hij zondag gewoon op de bank. Het spreekt wel voor zich dat een nieuwe nederlaag geen optie is. Anders is het maar de vraag of Mazzu kan aanblijven.

Felice Mazzu kon donderdagavond alsnog met een enigszins goed gevoel naar bed na alweer een dramatische wedstrijd. De coach had nog tijdens de busrit van Waregem naar Anderlecht van het bestuur het signaal gekregen dat hij sowieso nog de coach zou zijn voor de topper tegen Standard, wat ervoor zorgde dat hij die match gisteren en vandaag in relatieve rust kon/kan voorbereiden. Tegelijk moeten we zeggen dat Mazzu genoeg had om over wakker te liggen na de 3-2. Hoe komt het dat RSCA weer zo slap uit de vestiaire kwam? Hoe valt het te verklaren dat er zo apathisch verdedigd werd bij de drie tegendoelpunten? En wanneer gaat Anderlecht eindelijk eens leren om een zege over de streep te trekken? Paars-wit werd wel niet geholpen door de ref: Derijck had altijd rood moeten krijgen.

Anderlecht verloor zeven keer op dertien in de Jupiler Pro League, van de laatste zes duels over alle competities heen won het er maar één. Het woord ‘crisis’ is dan ook op zijn plek, zeker omdat ook het voetbal niet goed genoeg is. Maar Mazzu krijgt dus alsnog een kans om de ommekeer in te zetten. Of het zijn laatste wordt op Sclessin, daar willen ze op Neerpede nog niet aan denken. Het lijkt evenwel heel moeilijk om met Mazzu door te gaan als hij nog maar eens onderuit gaat.

Het krediet van Mazzu bij de achterban was al nooit zeer groot, maar inmiddels neemt de onvrede almaar toe. De supporters eisen beterschap tegen Standard. Mochten de bezoekers in Luik op achterstand komen, dan vreest de politie dat het tot incidenten zal komen met de voor Anderlecht meegereisde fans. Herinner u hoe het in 2019 ging: toen werd de wedstrijd gestaakt bij 2-0 voor Standard tegen Anderlecht na onlusten in het bezoekersvak. Er werden toen onder andere vuurpijlen op het veld gegooid.

© BELGA

Mocht Anderlecht Mazzu aan de deur zetten – en wie weet is dat zelfs nooit aan de orde –, dan is het niet uitgesloten dat de club op korte termijn kiest voor een man die de filosofie, werking en spelersgroep al kent. De Nederlander Robin Veldman (36) boekt uitstekende resultaten met het tweede elftal in de Challenger Pro League en lijkt een stevige kandidaat om Mazzu op te volgen bij een ontslag. Maar nogmaals: in een ideale wereld kan Mazzu gewoon aanblijven.

Ondanks de malaise zijn de ambities op Anderlecht ongewijzigd. De club blijft mikken op een deelname aan de Champions’ Play-offs. De achterstand bedraagt wel al twaalf punten. Ironisch genoeg staat Anderlecht in het klassement veel dichter bij de degradatie dan bij de top vier. Het zegt veel…