Antwerpen eist meer geld van Sihame El Kaouakibi dan parket: “Onze auditdienst leverde goed werk, we staan sterk”

De stad Antwerpen gaat waarschijnlijk tijdens de raadkamer op 28 oktober vragen naar extra onderzoeksdaden in de zaak rond subsidiefraude tegen Sihame El Kaouakibi en haar zakenpartner Erika Xuan Nguyen. De stad wil 459.272 euro terugvorderen. Het parket houdt het op 269.074 euro. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is overtuigd dat de stad een goed dossier heeft dit te eisen.

Het parket dagvaardt El Kaouakibi en haar zakenpartner Erika Xuan Nguyen voor de raadkamer op verdenking van fraude met stadssubsidies. In de eindvordering staat dat beiden zich schuldig zouden hebben gemaakt aan het oneigenlijk gebruik van 269.000 euro aan subsidies.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is overtuigd dat de stad Antwerpen een sterk dossier heeft om daadwerkelijk 459.272 euro te eisen. Dat heeft hij geantwoord op een vraag van Antwerps Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy.

Na het uitbreken van het schandaal rond Let’s Go Urban (LGU) van Sihame El Kaouakibi deed de onafhankelijke stedelijke auditdienst een onderzoek naar de subsidiestromen. Daaruit bleek dat voor 459.272 euro aan subsidies er sprake was van onder meer facturen die onvoldoende gestaafd of gemanipuleerd waren. Het heeft hier vooral betrekking op de investeringen in de verbouwing van het Urban Center op het Kiel, de intussen voormalige thuisbasis van LGU. De audit stelde ook vast dat er onvoldoende verantwoording was over 120.251 euro aan werkingssubsidies.

“Op basis van het advies van onze juristen is het heel waarschijnlijk dat we aan de raadkamer extra onderzoeksdaden gaan vragen”, zegt De Wever. “De bedoeling is om de vordering uit te breiden naar de ruim 459.000 euro. Onze auditdienst leverde goed werk en ik denk dat we sterk staan met onze vraag.”

Manifest frauduleus

Bij een strafrechtelijke veroordeling voor de correctionele rechtbank is het volgens De Wever zeker dat er ook een vordering door de stad zal volgen voor de burgerlijke rechtbank. “Zeker al tegenover El Kaouakibi en Xuan Nguyen en mogelijk nog tegenover andere bestuurders bij LGU, maar dat laatste is nog niet zeker”, zegt De Wever.

Het verschil in de terug te vorderen bedragen is er omdat het parket daadwerkelijk moet aangeven dat de feiten manifest frauduleus zijn. Het is dus niet omdat de auditdienst bepaalde facturen “onvoldoende gestaafd” vindt, dat dit ook betekent dat er sprake is van een strafbare handeling.