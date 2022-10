Standard-Anderlecht is altijd een topper onder hoogspanning, maar nu hangt er nog véél meer elektriciteit in de lucht. Het wordt een levensbelangrijke clasico die het lot van Felice Mazzu (56) als RSCA-coach mede zal bepalen. In deze zware crisistijden heeft Anderlecht nood aan punten en een felle reactie. Alweer. Zes pertinente vragen over de malaise.