Ex-Rode Duivel Frank Vercauteren over Anderlecht, de titelstrijd en leven in Rusland: “Maak u niet ongerust over mij hier”

Hoe zou het nog zijn met Frank Vercauteren (66)? Bij zijn laatste trainersopdracht werd hij derde met Antwerp, maar een jaar eerder kende de coach een pijnlijk ontslag op Anderlecht. Nu leeft de Brusselaar vooral in Moskou met zijn Russische vrouw en zesjarig dochtertje. Iets wat in de huidige omstandigheden niet zo vanzelfsprekend is. Toch vaart Vercauteren zoals steeds zijn eigen koers. “Ik zie geen uitdagingen meer in België.”