Belgische fiscus eist 66,7 miljoen terug van onze voetbalclubs, puntenaftrek op til? “Dat is draconisch maar nodig”

Voor de sector is het geen goed nieuws: door corona en het terugschroeven van de RSZ-voordelen zat het sowieso al in zwaar weer. Uit een analyse van de jaarrekeningen blijkt dat amper vier eersteklassers over de laatste vijf jaar winst maakten. Een deel van de geschillen met de fiscus heeft te maken met operatie Propere Handen, het gerechtelijk onderzoek naar witwassen, omkoping, matchfixing en fraude in ons voetbal. “Laat me duidelijk zijn, de sport heeft in het verleden een aantal stormen over zichzelf afgeroepen door praktijken die absoluut niet door de beugel kunnen”, reageert CEO van de Pro League Lorin Parys.

Parys wijst er wel op dat de Belgische profclubs intussen stappen zetten richting een duurzamer financieel beleid. Zo zullen de clubs niet meer dan zeventig procent van de inkomsten aan de sportieve kern en staf mogen spenderen. Alle clubs zullen in de toekomst ook een positief eigen vermogen moeten hebben. Clubs met een negatief eigen vermogen moeten het seizoen erna twintig procent beter doen. Anders volgt puntenaftrek. “Dat is draconisch maar nodig”, zegt Parys. “De financiële gezondheid van onze clubs is nu te precair en we willen onze clubs voorbereiden op een gezonde toekomst.” Beide trajecten lopen over vijf jaar.

© BELGA

Maar volgens Parys is de belangrijkste maatregel op lange termijn de lancering van de Pro League University. Dat is een samenwerking met de Universiteit van Antwerpen die vanaf januari start om de clubmanagers te versterken in de bedrijfsvoering.

De Pro League verplicht kaderleden van elke club aanwezig te zijn. “Wij hopen op vijf jaar tijd een echte cultuuromslag te bereiken”, aldus Parys.