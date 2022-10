Als Union het goed doet, is dat volgens Karel Geraerts ook te danken aan zijn verloofde Julie Vanlerberghe (35). De Brugse is zijn steun, toeverlaat en klankbord. Ze lacht: “Ik betwijfel wel of Karel écht luistert als ik iets over tactiek zeg…” Wat volgt, is een liefdesverklaring.