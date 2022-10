Lionel Messi en Kylian Mbappé stelen de show bij PSG met fantastische combinaties, maar Fransman pakt ook uit met gigantische misser

PSG heeft vrijdagavond in de Ligue 1 een vlotte 0-3-zege geboekt bij promovendus AC Ajaccio. Neymar ontbrak door een schorsing, maar in afwezigheid van de Braziliaan voerden zijn teamgenoten Lionel Messi en Kylian Mbappé een show op. De twee scoorden én bedienden elkaar, al viel Mbappé ook op door een niet te missen kans hoog over te trappen.

Halverwege de eerste helft was het Mbappé die op aangeven van Messi de 0-1 op het scorebord trapte. De jonge Fransman had even later ook de 0-2 maar binnen te tikken, maar trapte onbegrijpelijk over. Iets wat we niet van hem gewend zijn.

Mbappé maakte zijn fout diep in de tweede helft nog meer dan goed. Eerst zorgde hij voor een heerlijke combinatie met Messi, wat resulteerde in een prachtig doelpunt van die laatste. Een paar minuten later bedankte de Argentijn door de assist voor de 0-3 te geven aan Mbappé. Dat was meteen ook de eindstand.

PSG blijft door de zege zeker alleen leider in de Ligue 1. Eerste achtervolger Lorient, die zondag speelt op Troyes, volgt nu op zes punten.

Bekijk hier de goals en de heerlijke combinaties tussen Mbappé en Messi:

