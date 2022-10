Conor Kennedy, kleinzoon van de Kennedy’s, vocht mee tegen de Russen

“Ik wilde helpen. Toen ik van het Oekraïense Vreemdelingenlegioen hoorde, ben ik nog dezelfde dag me gaan aanbieden bij de Oekraïense ambassade”, zo schreef Conor Kennedy vrijdagavond op Instagram.

De 28-jarige Amerikaan is intussen weer in eigen land, na vermoedelijk enkele maanden te hebben meegevochten, onder meer in het noordoosten van het land, waar sommige van de zwaarste gevechten plaatsvonden.

“Ik was geen geoefende militair. Maar ik kon zwaar materiaal dragen en leerde snel bij.” Volgens Conor - in 2012 een tijdlang het vriendje van de populaire Amerikaanse zangeres Taylor Swift (32) - was hij bereid om te sterven: “Ik was en ben nog steeds enorm geraakt door wat er in Oekraïne gebeurt.” Hij riep mensen op de Oekraïense bevolking en strijdkrachten te blijven steunen: “Deze vreselijke oorlog zal het lot van de democratie deze eeuw bepalen.”

(lees verder onder de instagrampost)

Conor heeft naar eigen zeggen maar 1 iemand uit zijn entourage verteld dat hij in Oekraïne ging vechten. In Oekraïne wist maar één iemand zijn tot de verbeelding sprekende achternaam: “Ik wilde niet op een andere manier behandeld worden.”

Zijn vriendin, de Braziliaanse zangeres Giulia Be (23), schreef onder de Instagram-post van Conor dat ze “ongelofelijk trots” op hem was, terwijl het zwaar was “al die maanden dat je weg was en we ons zorgen maakten.”

Conor is de kleinzoon van voormalig Amerikaans justitieminister Robert F. Kennedy, die in 1968 werd doodgeschoten, net als diens broer, de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1963.