Biden heeft “intentie” om zich kandidaat te stellen voor nieuw mandaat in 2024

De Amerikaanse president Joe Biden, die in november 80 jaar wordt, heeft vrijdag gezegd dat hij de “intentie” heeft om zich kandidaat te stellen voor een nieuwe termijn in 2024. Een formele beslissing heeft hij naar eigen zeggen nog niet genomen.

In een gesprek met de zender MSNBC legt de Democraat uit dat hij nog wacht met het nemen van een beslissing omdat er anders, van zodra hij zijn kandidatuur aankondigt, “een hele reeks regels in werking treedt” en hij zich zal “moeten gedragen als een kandidaat”.

“Ik heb nog geen formele beslissing genomen, maar het is mijn intentie (...) om mij opnieuw kandidaat te stellen en we hebben de tijd om die beslissing te nemen”, aldus Biden. Op de vraag of zijn vrouw, Jill, er voorstander van is dat hij zich opnieuw verkiesbaar stelt, impliceerde hij dat dat het geval is. “Mijn vrouw vindt dat we iets heel belangrijks doen en dat ik er niet van weg moet lopen”, klonk het.

Biden maakte ook in september al zijn intentie bekend om zich kandidaat te stellen voor een herverkiezing, maar bleef tegelijkertijd ontwijkend.

Joe Biden, de oudste president ooit gekozen in de Verenigde Staten, wordt op 20 november 80 jaar. Hij zou 82 zijn aan het begin van een eventuele tweede termijn, en 86 aan het einde.

