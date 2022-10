Boris Johnson gespot op vliegtuig richting Londen: “Ik ben er klaar voor”

De voormalige Britse premier Boris Johnson werd vrijdagavond gefotografeerd terwijl hij op een vlucht stapte in de Dominicaanse Republiek richting Londen. Sinds het ontslag van premier Liz Truss wordt er gezegd dat Johnson zich kandidaat zal stellen om opnieuw premier te worden. “Ik ben er klaar voor”, vertelde Johnson aan politicus en goede vriend James Duddridge.

Geen privéjet voor Boris Johnson, de man stapte vrijdag het vliegtuig in en installeerde zich tussen alle andere passagiers in ‘economy’. Johnson keerde vrijdag namelijk terug naar huis na een vakantie in de Dominicaanse Republiek.

Zes weken geleden trad Johnson af en sindsdien werd hij amper gezien maar zijn thuiskomst komt ook niet onverwacht. Sinds premier Liz Truss heeft aangekondigd een stap op zij te zetten, wordt er gezegd dat Johnson zich kandidaat zal stellen en zelfs kans maakt om opnieuw premier te worden.

LEES OOK. “Liz Truss was een verkoudheid voor de Britse economie, Brexit is een kanker die niet te genezen valt” (+)

Het is niet duidelijk of hij daarom vroeger naar huis keert maar volgens Sky News zal hij binnenkort wel laten weten dat hij klaar is om opnieuw premier te zijn. Dat nieuws bevestigt ook politicus James Duddridge. Hij zou met Johnson gebeld hebben die gezegd zou hebben dat hij “er klaar voor is”. “Ik ga het doen, Dudders”, zou de voormalige premier tijdens een telefoontje hebben gezegd. Dudders geeft ook aan dat Johnson daarom vervroegd uit vakantie terugkeert.

Volgens BBC zou Johnson intussen de steun hebben van 44 parlementsleden. Maar de voormalige Britse minister van Financiën, Rishi Sunak, heeft intussen als eerste al de steun gekregen van 100 Conservatieve parlementsleden, wat nodig is om Liz Truss te kunnen opvolgen.