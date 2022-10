Anderlecht-fans eisen met petitie ontslag Felice Mazzu én verandering in bestuurskamer: “Kuis deze mesthoop alstublieft uit!”

Heel wat fans van Anderlecht hebben er genoeg van. Na zeven nederlagen uit dertien competitiewedstrijden willen de paars-witte supporters verandering zien, in de sportieve staf én in de bestuurskamer. Na de wedstrijd tegen Zulte Waregem (3-2 verlies) is er een petitie opgestart met daarin een duidelijke boodschap naar het bestuur. “Genoeg is genoeg! Geef ons Anderlecht terug!”.

Voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem hadden de meegereisde fans van Anderlecht ook al een spandoek meegebracht: “In vijf maanden hebben jullie drie jaar verprutst”, een duidelijke boodschap. Twee weken geleden hadden de fans al geprotesteerd door in Mechelen pas na twaalf minuten de tribunes te betreden. En vrijdag startten ze dus een petitie waarin vooral gevraagd wordt naar het ontslag van Felice Mazzu, maar ook naar verandering binnen de bestuurskamer.

De boodschap van de petitie:

“We are Anderlecht , het wordt te pas en te onpas gebruikt. Maar het dateert vanuit een protest zoveel jaren terug. Een protest waarbij wij, supporters, wilden laten horen dat er rekening moest worden gehouden met ons. Een protest omdat wij een, zoniet dé belangrijkste stakeholder zijn.”

“En vandaag moeten we dat helaas herhalen, harder en luider dan ooit. Want er wordt aan ons voorbij gegaan: enkele maanden geleden solo slim gespeeld en vanuit een principekwestie een clubicoon bij het huisvuil gezet en vervangen door een miscast van een trainer. Een trainer die haaks staat op de waarden van onze club en die allerminst onze filosofie uitstraalt. Een tang op een varken.”

“Met ons werd geen rekening gehouden, wij moesten gehoorzamen, ons abonnement/ ticketje betalen en we zouden het wel zien. De laatste stap richting prijzen zou het worden, hetgeen we van in het begin hebben betwist. We hebben het echter een kans gegeven maar kijk, een aantal maanden later zijn we verder afgegleden dan ooit, worden onze talenten mismeesterd, rommelt het in alle geledingen van de club en behalen we de ene nederlaag na de andere...”

“Niemand die verantwoording aflegt voor de fouten die zijn gemaakt, niemand die mea culpa slaat. Sterker nog, geen enkele communicatie naar supporters...”

“Wij vragen duidelijke actie - zowel in de sportieve staff (hoe lang kan dit nog duren?), in de bestuurskamer,... - en duidelijke, open communicatie.”

“Kuis deze mesthoop aub uit!”

“Wij willen NU actie! Hoe langer het duurt, hoe meer we andere vormen van supportersopstand vrezen en hoe meer onze geliefde Sporting verder afglijdt.”

“Neem jullie verantwoordelijkheid!”