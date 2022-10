Iraanse klimster onder huisarrest geplaatst

Rekabi deed afgelopen weekend in Zuid-Korea mee aan het kampioenschap sportklimmen in Seoel. Dat deed ze zonder een hoofddoek te dragen, wat echter verplicht is in Iran. In Iran wordt al een tijdje geprotesteerd na de dood van Mahsa Amini, die door de zedenpolitie werd gearresteerd omdat ze geen hoofddoek droeg.

Bij haar terugkeer zou Rekabi volgens BBC Persian echter onder druk zijn gezet om “een gedwongen bekentenis” af te leggen na haar terugkeer. Rekabi zou bedreigd zijn met een inbeslagname van 100 miljoen rials, zo’n 300.000 euro, tenzij ze de bekentenis zou afleggen. Ze excuseerde zich bij haar terugkeer al over het feit dat ze haar hoofddoek niet droeg en zei dat het van haar hoofd was afgevallen. Sinds haar terugkeer is ze onder huisarrest.

