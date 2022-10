Licht aan het einde van de tunnel voor Romelu Lukaku: dit weekend komt nog te vroeg, maar mogelijk comeback in Champions League woensdag

Romelu Lukaku wordt woensdag in de thuiswedstrijd van Inter in de Champions League tegen Viktoria Plzen opnieuw op het veld verwacht. Dat zei coach Simone Inzaghi vrijdagavond op zijn persbabbel. Voor het competitieduel van zaterdag bij Fiorentina haalde hij de selectie nog niet.

Lukaku scoorde 24 goals op weg naar de landstitel van Inter in 2021 en werd ook verwacht dit seizoen bij zijn terugkeer belangrijk te zullen zijn voor de Nerazzurri. Het draaide tot dusver echter anders uit. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels viel eind augustus uit met een spierblessure in de linkerdij. Hij miste sindsdien zeven wedstrijden in de Serie A, de vier eerste speeldagen in de Champions League en de twee Nations League-duels met de Rode Duivels. In augustus kwam hij in drie wedstrijden voor Inter tot een goal en een assist.

De voorbije weken leek hij al enkele keren dichtbij een terugkeer te staan, maar telkens kende hij een terugval. “Hij trainde de voorbije twee dagen gedeeltelijk met de groep”, zei coach Simone Inzaghi. “Hij moet zijn topconditie nog terugvinden, maar is heel gemotiveerd. Na een lange tijd is hij nu blessurevrij. Zaterdag is hij er nog niet bij tegen Fiorentina, maar we proberen hem woensdag terug te laten spelen. Ik heb er vertrouwen in dat dat zal lukken.”

Bondscoach Roberto Martinez hoopt een volledig fitte Lukaku te kunnen opstellen tijdens het WK in Qatar. De Duivels beginnen er op 23 november aan tegen Canada. Daarna treffen ze in hun groep nog Marokko en Kroatië. In afwezigheid van Lukaku (102 caps, 68 goals) droeg Michy Batshuayi (47 caps, 26 goals) het gewicht van de Belgische aanval in de voorbije interlands.

Inter Milaan staat met 18 op 30 voorlopig pas achtste in de Serie A. In de Champions League loopt het beter voor de Nerazzurri. Met 7 op 12 volgen ze als tweede achter het al geplaatste Bayern München (12 op 12) maar voor Barcelona (4 punten) en Viktoria Plzen (0 punten). Tegen de Tsjechische kampioen kan het woensdag de poort naar de achtste finales open beuken.