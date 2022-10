Niels Destadsbader zet concert in Brugge vroegtijdig stop wegens ziekte: “Ik weet het, het is verschrikkelijk ambetant” — © Instagram

Niels Destadsbader heeft vrijdagavond zijn concert in het Brugse BMCC vroegtijdig moeten stopzetten. De zanger werd enkele uren voor het optreden ziek en kampte met stemproblemen. Hij probeerde er nog het beste van te maken, maar moest na een uur toch de show staken. “Ik weet het, het is verschrikkelijk ambetant”, vertelde hij aan het publiek toen hij het slechte nieuws bracht. “Sommige mensen zijn van hier, anderen zitten ik weet niet hoelang in hun auto. Maar ik denk niet dat het nog veel zin heeft om nog veel te zingen, eerlijk gezegd.”

Ondanks de teleurstelling bij het publiek was er toch nog reden tot vieren. Ter compensatie besloot Destadsbader samen met zijn team dat alle aanwezigen volgend jaar gratis naar een concert van de ‘Niels & Wiels’-tournee mogen komen. “Eentje waarin ze de kwaliteit krijgen die ze verdienen”, schreef de artiest achteraf op Instagram. Ook de show van zaterdagavond in Wieze wordt uitgesteld. “Ons hart breekt dat we dit besluit moeten nemen. Want dit is geen fijne beslissing, maar wel de juiste. Dikke kus en tot heel snel.”

© Instagram

(kmlo)