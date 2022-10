Dertiger overlijdt nadat hij werd neergestoken door zijn vriendin in Florennes

Een 37-jarige man is vrijdagavond rond 22 uur overleden in Morialmé (Florennes) in de provincie Namen nadat hij door zijn vriendin werd neergestoken. Dat heeft het parket van Namen zaterdag bekendgemaakt.

Na een ruzie tussen het koppel volgde één messteek met een mes van het merk Opinel. “De feiten zijn niet duidelijk, maar er is een wapen gevonden op de plaats delict”, aldus het parket. Het gaat om een vuurwapen waarmee het slachtoffer zijn partner had bedreigd voor de feiten. Alleen het koppel was aanwezig in het huis.

De vrouw, geboren in 1984, werd in voorlopige hechtenis genomen en aangeklaagd voor vrijwillige doodslag.