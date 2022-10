Man die zich urenlang verschanste en vrouw neerschoot in Blankenberge, probeerde haar ook te verkrachten

Daags na het schietincident in Blankenberge, wordt duidelijk wat er zich heeft afgespeeld in de woning van G. V. (45). De man probeerde het slachtoffer uit Bredene te verkrachten, en dat eindigde met een schotwonde.

G.V. was een man met een reputatie in de omgeving van de Dujardinstraat in Blankenberge. Al geruime tijd werkte hij de buurtbewoners op de heupen. Hij bedreigde hen, stond plots naakt op hun balkon of organiseerde feestjes waarbij verdovende middelen meer schering dan inslag waren. En als daar een opmerking over werd gemaakt, zouden ze dat snel geweten hebben. “Het stopte niet”, klonk het bij een buurman. En vrijdag was het hek helemaal van de dam. Omstreeks 10.00 uur weerklonken vijf schoten volgens het parket, maar volgens onze informatie werd er ‘s nachts ook al afgevuurd. Of de het slachtoffer en de verdachte een relatie hadden, is niet duidelijk. Het slachtoffer kwam wel al maanden over de vloer bij de verdachte.

Omstaanders vonden de vrouw met een schotwonde op een nabijgelegen pleintje. Haar bovenbeen was doorboord. Wat blijkt: de verdachte probeerde haar eerst te verkrachten. Omdat de vrouw haar stevig verweerde en probeerde te vluchten, schoot G. V. in haar been. Die omstandigheden werden bevestigd aan onze redactie. “De verdachte van het schietincident van vrijdag in Blankenberge wordt deze namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging doodslag, onwettig voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen, verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving”, klinkt het zaterdag bij het parket.

V. had al een stevig politioneel verleden en staat bekend om drugsfeiten in Blankenberge. Hij werd vrijdag ingerekend door de speciale eenheid nadat hij zich urenlang verschanste met een wapen. De eenheden kregen geen contact met hem, en vielen daarom binnen in zijn appartement. De verdachte gaf zich over zonder verzet.