Zwaar zieke ‘Vevo’ krijgt verrassing van zijn 28 kinderen en kleinkinderen: “Het was ongelofelijk”

Zijn nieren begeven het. Zijn hart ook. En er zat water in zijn longen. Het gaat niet goed met ‘Vevo’ uit Gullegem. Hij is achtentachtig en zijn leven hangt aan een zijden draadje. De man, die eigenlijk Werner Seynaeve heet maar nooit zo wordt genoemd, kreeg zaterdag een verrassing van jewelste. Zowat 28 kinderen en kleinkinderen kwamen hem op het binnenplein van AZ Groeninge een hart onder de riem steken.

“Hier, een verrekijker om naar de eendjes daar in het water te kijken”, had zijn kleinzoon Jelle gisteren nog gezegd. Dat was eigenlijk al een voorbereiding op wat zou komen. De verrassing. Vevo kon wel eendjes kijken, maar wat hij zaterdag zag, had hij nooit verwacht. Twee van zijn dochters hadden hem met de rolstoel naar het einde van de gang gevoerd, waar hij zicht had op het binnenplein. Daar zag hij kleinkinderen en achterkleinkinderen zwaaien met spandoeken en kartonnen borden om hem veel ‘courage’ toe te wensen. “De verpleegsters stelden voor om met hem naar beneden te gaan”, vertelt zijn dochter Leen. “Via de catacomben en de kelderverdieping kon Vevo op het binnenplein geraken en zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen nog eens spreken en goed vastpakken. Ze zongen ook uit volle borst van ‘tjing tjing viole, de katte ging naar schole’, een lied dat hij altijd zong.”

“Het was ongelooflijk”, zegt een geëmotioneerde Vevo. “Het doet deugd aan mijn hart dat mensen me zo graag zien. Ik had dat niet verwacht. Ze hadden zelfs een snoepdoos mee, zoals die altijd bij me thuis stond. Met Frutella’s. Zo kon ik iedereen naar gewoonte nog eens trakteren. Het heeft me zoveel deugd gedaan.”

Vevo weet dat zijn leven kantje boordje is. Hij wordt maandag geopereerd en krijgt een stent. Een zeer risicovolle operatie gezien zijn leeftijd en zijn situatie: er is een kans dat hij er in blijft.” Vevo kreeg ook al een column in de krant. Hij betekende veel voor onze columniste Lotte Debrouwere, die als kind altijd bij hem en zijn kinderen ging spelen.

