Nog hoop voor het WK: Jérémy Doku staat dicht bij terugkeer na zoveelste blessure

Stade Rennes gaat zondag op de twaalfde speeldag van de Ligue 1 op bezoek bij Angers. Rennes-coach Bruno Genesio kan daarbij nog geen beroep doen op Jérémy Doku. Die hervat normaal gezien maandag de collectieve trainingen. Een wederoptreden donderdag, in de Europa League-wedstrijd bij Fenerbahçe, behoort tot de mogelijkheden.

De twintigjarige Doku blijft sukkelen met spierblessures. Hij kwam dit seizoen voor Rennes nog maar in zes duels in actie, waarvan één keer als basisspeler. Zijn laatste optreden dateert intussen weer van 1 oktober, toen hij inviel in de 1-3 zege bij Racing Strasbourg. Eind september speelde hij ook twee maal 45 minuten voor de Belgische beloften tegen Nederland (1-2 nederlaag) en Frankrijk (2-2 gelijkspel).

“Het is voorzien dat Jérémy maandag de training met de groep herneemt en klaar geraakt voor de verplaatsing naar Turkije”, zei Genesio vrijdag op zijn persbabbel.

Doku hoopt nog op een selectie op het WK voetbal in Qatar (20 november-18 december). De buitenspeler was een uitblinker in de kwartfinale van het EK vorig jaar tegen de latere Europese kampioen Italië (2-1 nederlaag), maar zat sindsdien door blessures geen enkele keer meer bij de selectie van bondscoach Roberto Martinez.

Rennes staat in de Ligue 1 na elf speeldagen vijfde, met 21 punten. In de Europa League zijn de Bretoenen tweede in groep B, met tien punten na vier speeldagen. Leider Fenerbahçe heeft evenveel punten.