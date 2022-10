Kleine brand in technische ruimte van stadhuis van Brussel

De brandweer van Brussel is zaterdagochtend omstreeks 05.00 uur moeten uitrukken voor een kleine brand in het stadhuis van Brussel. Het ging om een brandje in een technische ruimte waar servers staan. Daarbij was er de nodige rookontwikkeling. Het vuur kon evenwel snel geblust worden en er is geen schade aan het historische gebouw op de Brusselse Grote Markt.