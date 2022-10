Schoorsteenbrand? “Probeer kachel of haard nooit met water te blussen”

Niets zo gezellig als een knetterend haardvuur op een koude herfst- of winteravond. Maar het is niet zonder gevaar als je de schoorsteen niet regelmatig laat controleren of goed onderhoudt. Want dan hoopt roet zich aan de schouwwanden op tot een teerachtige massa die door de hitte vuur kan vatten.

Wie loopt het meeste kans op een schouwbrand?

Iedereen die stookt met hout, kolen of stookolie (mazout) in een kachel, een open haard of centrale verwarming kan met een schoorsteenbrand te maken krijgen. “Het roet hecht zich aan de schoonsteenwand. Na een tijdje koekt het samen tot een teerachtige substantie die bij een temperatuur van zo’n 500 °C kan ontbranden.

Hoe herken ik een schoorsteenbrand?

“Een schoorsteenbrand herken je aan een loeiend of bulderend geluid in de schoorsteen. Het is vergelijkbaar met een razende storm. Ook een sterke roetgeur of een overvloedige zwarte rook die uit de schouw komt, moeten een alarmbelletje doen rinkelen. In sommige gevallen zie je zelfs vlammen of vonken uit de schoorsteen komen”, klinkt het bij de Brandweerzone Centrum.

Hoe kan je een schoorsteenbrand voorkomen?

In de eerste plaats door je schoorsteen goed te onderhouden. Dat wil zeggen minstens één keer per jaar laten vegen door een bekwame vakman. Vraag altijd een attest. Dat kan nuttig zijn indien je na een brand aan de verzekering moet bewijzen dat de schoorsteen onderhouden werd.

“Zorg dat je schoorsteen voldoende trekt. Laat de schoorsteenveger zeker ook op het dak kijken of er geen vogels nestelen in de schoorsteen”, waarschuwen ze bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid, dienst Brandpreventie, van de FOD Binnenlandse Zaken. Zij voeren iedere herfst campagne om mensen te waarschuwen voor de gevaren van schouwbranden.

Door verstandig te stoken, voorkom je overdadige roetafzetting. “Gebruik steeds de juiste brandstof voor je kachel. Ook al laat de naam het anders vermoeden, in een allesbrander kan je echt geen afval verbranden, enkel de brandstoffen die toegelaten zijn voor kachels. Stook ook alleen met droog, natuurlijk en onbehandeld hout. Stook dus geen geverfd hout, spaanplaat, oud papier, karton, sloophout, multiplex, …”

Verder geeft de brandweer de raad om voldoende te ventileren tijdens het stoken, en de haard niet als grill te gebruiken.

Wat als je toch met een schoorsteenbrand te maken hebt?

“Waarschuw dan onmiddellijk de brandweer via het nummer 112. Doof in afwachting van de komst van de hulpdiensten het vuur in de haard of kachel met zand of zout. Zo voorkom je rook in huis maar vooral ook dat de brand zich zou uitbreiden. Sluit ook de schoorsteenklep en de luchttoevoer van de kachel af of doe de deur van de inbouwhaard toe. Haal alles wat vuur kan vatten weg uit de buurt van de haard of kachel.”

Maar vooral belangrijk, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer, is dat je bij een schoorsteenbrand je kachel of haard NOOIT zelf probeert de blussen door er een emmer water over te gieten. Het water wordt immers onmiddellijk stoom en te veel stoom in het smalle rookkanaal kan leiden tot een explosie of een scheur in het rookkanaal.”

En als je met gas stookt?

Bij gebruik van gas is er minder vervuiling. Toch laat je de schoorsteen best tijdens de verplichte onderhoudsbeurt van je gastoestel controleren. Je weet nooit dat er een vogel in gebroed heeft en dat het nest de schoorsteenpijp heeft afgesloten.