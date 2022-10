Vaticaan verlengt akkoord met China over benoeming bisschoppen

Het Vaticaan en China hebben een omstreden akkoord uit 2018, over de benoeming van bisschoppen in het Aziatische land, met twee jaar verlengd. Dat heeft het Vaticaan zaterdag aangekondigd.

Het “voorlopige” akkoord, dat in 2020 al eens verlengd was, is bedoeld om de kloof te dichten tussen de officiële, door de Chinese staat gesteunde, kerk en de ondergronds katholieke kerk in China die trouw is aan de paus. Die laatste kreeg er het laatste woord mee bij de benoeming van bisschoppen. Sinds de inwerkingtreding van de deal werden zes bisschoppen benoemd.

Na een breuk tussen China en het Vaticaan in de jaren 1950 werden de zowat tien miljoen katholieken in China verdeeld tussen een officiële kerk, gecontroleerd door Peking, en een ondergrondse kerk. Bij de afsluiting van het akkoord in 2018 ging paus Franciscus ermee akkoord om zeven door China benoemde bisschoppen te erkennen.

Volgens gelovigen is de kloof tussen beide kerken sinds de toenadering tussen China en het Vaticaan niet verkleind, en lijkt het erop dat het regime van president Xi Jinping zijn controle over de godsdiensten alleen maar uitbreidt.

LEES OOK. Paus ontevreden met ligging shoppingcentrum: “ongelukkig gekozen”