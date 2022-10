Bewoner ontdekt drugsafval op zijn oprit in Turnhout: al derde dumping deze week, politie waarschuwt voor gevaren

Al voor de derde keer deze week is er drugsafval gedumpt in de regio van Turnhout en Beerse. Ditmaal deed een bewoner van de Dombergstraat in Turnhout de ontdekking op zijn oprit. De politie waarschuwt ondertussen voor de gevaren die het met zich mee kan brengen.

De bewoner van een huis in de Dombergstraat in Turnhout schrok toen hij zaterdagochtend op de oprit van zijn woning twee IBC-vaten en drie blauwe vaten zag. De politie van Zone Regio Turnhout en de Federale Gerechtelijke Politie kwamen ter plaatse voor het onderzoek. De brandweer en de civiele bescherming zorgden ervoor dat alles veilig werd opgeruimd. Mogelijk hadden de daders niet door dat het om de oprit van een woning ging.

Het is al de derde keer deze week dat er gedumpt drugsafval gevonden wordt in de regio na twee vondsten in Beerse aan natuurgebied Ginnekenshoek en aan de Vogelenzanglaan. Daarom waarschuwen de politie en het parket: “Chemisch afval is gevaarlijk. Het is dus de boodschap om contact te vermijden en er afstand van te bewaren. Door het goede weer zullen veel wandelaars, fietsers en jeugdbewegingen de natuur opzoeken. Wees alert.”

Verder doen ze ook een oproep om elke ontdekking van gedumpte vaten met chemische stoffen door te geven aan de politie. Dat kan anoniem. “Een kleine tip kan volstaan om een grote zaak op te lossen.”

Heb je vermoedens van een cannabisplantage, een drugslabo of dumping van chemische drugsafval? Meld het anoniem en online via www.drugsplantageontdekt.be.