Het jongste slachtoffer was amper 11: deze tieners zullen nooit volwassen worden omdat ze opkwamen voor een betere toekomst in Iran

Het aantal doden tijdens de protesten in Iran blijft stijgen. Deze week nog raakte bekend dat een 17-jarige schooljongen werd doodgeschoten tijdens antiregeringsprotesten. De tiener zou volgens een doktersverslag vanop slechts een meter afstand zijn neergeschoten door de politie. En hij is niet de enige. Deze 23 jongeren, allemaal minderjarig, stierven omdat ze op straat kwamen voor een betere toekomst. Het jongste slachtoffer was amper 11.

De veiligheidsdiensten hebben van de Iraanse overheid ‘carte blanche’ gekregen om betogingen tegen het regime “met alle mogelijke middelen” de kop in te drukken. Dat wil zeggen dat ze niet meer met rubberkogels moeten schieten, zoals in de eerste dagen van de protesten, maar dat er met scherp mag geschoten worden. Hoeveel doden er precies al gevallen zijn, is niet duidelijk. Amnesty International komt nu met een rapport waarin 23 namen staan van minderjarige slachtoffers. Ze werden doodgeschoten of doodgeslagen.

Mohammad Rakhshani (12) was nog een kind maar liep met zijn familie mee in de betoging in Kawsar toen de politie het vuur opende op manifestanten. De jongen werd in het hoofd geraakt.

Mohammad Rakhshani — © rr

Jaber Shiroozehi (12) werd op 30 september in Shirabad, provincie Baluchistan, door de veiligheidstroepen in het hoofd geschoten. Volgens getuigen liep hij niet eens mee in een betoging.

Omid Sarani (13) werd in Zahedan in de borst geschoten toen hij meeliep in een vreedzame betoging. Hij stierf even later in het ziekenhuis.

Omid Sarani — © rr

Ali Barahouie (14) was een van de vele jongeren die op 30 september werden doodgeschoten tijdens een grote betoging na het vrijdagsgebed in Zahedan. Volgens mensenrechtenactivisten was hij niet op straat, maar was hij nog in de moskee toen hij werd geraakt in de nek en de borst.

Ali Barahouie — © rr

Javad Pousheh (11) was wellicht het jongste slachtoffer tot nu toe. Hij was met zijn vader naar het vrijdagsgebed geweest in de grote moskee van Zahedan. Hij was een van de vele slachtoffers die daar de 30ste september vielen. Het kind werd in het hoofd geraakt en de kogel verliet het lichaam via zijn wang. Hulp kon niet meer baten.

Sodeys Keshani (14) is op 30 september aan de grote moskee van Zahedan doodgeschoten. Hij werd in het hoofd en hart geraakt door een kogel.

Mohammad Reza Sarvari (14) is doodgeslagen bij een betoging in Shahre Rey (Teheran). Het autopsieverslag spreekt van een “bloeding en van verbrijzeld hersenweefsel als gevolg van zware slagen.” Een bron vertelde Amnesty International dat Mohammad Reza Sarvari in de rug is geschoten en nadien klappen kreeg.

Mohammed Reza Sarvari — © rr

Amir Hossein Basati (15) nam deel aan protestbetogingen in Kermanshah toen hij werd doodgeschoten door de politie. Details over de omstandigheden ontbreken.

Amir Hossein Basati — © rr

Zakaria Khial (16) werd doodgeschoten tijdens protesten op 20 september. Hij kreeg vanop twee meter afstand verschillende kogels in zijn lichaam. En terwijl hij lag dood te bloeden op straat, werd hij ook nog eens hardhandig aangepakt. De autopsie wees uit dat zijn benen en handen gebroken waren.

Zakaria Khial — © rr

Amin Marefat (16) stierf op 21 september in Oshnavieh. Volgens Amnesty International, dat het rapport naar buiten bracht, werd hij in het hart geraakt door een politiekogel. De Iraanse ordediensten maken er een gewoonte van om de dood van demonstranten te catalogeren als ‘zelddoding’, wat vaak absurd is gezien de verwondingen.

Amin Marefat — © rr

Samer Hashemzehi (16) werd bij de grote moskee van Zahedan gedood. Toen zijn familie het lichaam van hun zoon ging ophalen om hem te begraven, kregen ze van de politie de uitdrukkelijke raad mee om geen verklaringen af te leggen en zeker geen klacht in te dienen. Anders zou men hen wel weten te vinden.

Samer Hashemzehi — © rr

Siavash Mahmoudi (16) nam deel aan vreedzame protesten in Teheran toen hij in het hoofd werd geschoten. Zijn moeder trok daarop de straat op om te protesteren tegen het politiegeweld. Ook al kreeg ze, net als de andere nabestaanden van slachtoffers van politiegeweld, van de veiligheidsdiensten het bevel om te zwijgen over de dood van haar zoon.

Siavash Mahmoudi — © rr

Pedram Azarnoush (16) werd op 22 september gedood toen de Revolutionaire Garde in Dehdasht, Kohgilouyeh het vuur opende op demonstranten. Een ooggetuige vertelde Amnesty International “de jonge jongen tegen een muur leunde en hij naar de demonstranten stond te kijken. Toen de menigte uit elkaar werd gedreven en iedereen het op een lopen zette, liep hij mee. Hij kreeg een kogel in de rug.”

Pedram Azarnoush — © rr

Yaser Shahouzehi (16) stierf eveneens op 30 september aan de moskee van Zahedan. Tijdens het hardhandig optreden van de ordediensten werd hij van dichtbij in het hart geschoten en stierf ter plaatse.

Nima Shafaghdoost (16) werd in Urumieh neergeschoten. Veiligheidstroepen namen daar op 5 oktober betogers onder vuur. Shafaghdoost raakte zwaargewond maar zocht geen hulp uit angst te worden gearresteerd. Hij stierf uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Nima Shafaghdoost — © rr

Sarina Esmailzadeh (16) nam op 23 september deel aan een manifestatie in de buurt van Gohardasht, provincie Alborz. Volgens Amnesty International, dat ter plaatse met getuigen sprak, werd ze danig hard met wapenstokken op het hoofd geslagen dat ze stierf. Haar dood kreeg veel media-aandacht in Iran en wereldwijd, wat leidde tot grote publieke verontwaardiging. Het hoofd van het ministerie van Justitie in de provincie Alborz, Hossein Fazeli, deed haar dood af als een zelfdoding. Ze was van het dak gesprongen, klonk het.

Sarina Esmailzadeh — © rr

Nika Shakarami (16) verdween nadat ze had deelgenomen aan een betoging op 29 september in Teheran. Negen dagen later kreeg haar familie het droevige nieuws dat ze overleden was. Volgens Amnesty International was haar overlijden een gevolg van meerdere verwondingen “veroorzaakt met een hard voorwerp”. Haar ouders wilden de waarheid over de dood van hun dochter boven tafel, maar werden bedreigd en geïntimideerd. Uiteindelijk bleek dat ze vreselijk was toegetakeld. Haar jukbeenderen, neus, tanden en schedel waren gebroken.

Nika Shakarami — © rr

Mehdi Mousavi Nikou (16) werd tijdens een betoging op 21 september in Zanjan in de rug geschoten. Toen hij gewond op grond lag, sloegen ordediensten met wapenstokken op zijn hoofd en bovenlichaam. Hij werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar is daar overleden.

Mehdi Mousavi Nikou — © rr

Abdollah Mohammadpour (17) kwam om toen de politie en paramilitairen die werden ingezet om de protesten neer te slaan het vuur openden en met scherp op de betogers schoten in Balou. Amnesty International heeft opnamen waarop te horen is hoe een vriend roept “dat ze vermoord worden door de ordediensten”.

Omid Safarzehi (17) werd geraakt door twee kogels in de hals. Ook hij nam deel aan protesten in Shirabad toen veiligheidsdiensten het vuur openden op betogers.

Omid Safarzehi — © rr

Amir Mehdi Farrokhipour (17) is door veiligheidsdiensten doodgeschoten tijdens protesten bij Keshavarz. De politie vuurde niet met rubberkogels, zegt een getuige, maar schoot met scherp. Farrokhipour kreeg een kogel in de borst en stierf ter plekke.

Amir Mehdi Farrokhipour — © rr

Mohammad Amin Gamshadzehi (17) werd tijdens protesten na het vrijdagsgebed, eind september, in de buurt van de belangrijkste moskee van Zahedan in het hart geschoten. Volgens getuigen nam hij niet deel aan een betoging maar was hij op weg naar huis.

Setareh Tajik (17), een meisje met Afghaanse roots, werd op 22 september gedood tijdens protesten in Teheran. Autopsie wees uit dat haar lichaam zwaar was toegetakeld. Onder meer haar hoofd was verbrijzeld, wat er op wijst dat ze zwaar werd mishandeld door de veiligheidstroepen van wie geweten is dat ze grof geweld gebruiken.

Setareh Tajik — © rr

