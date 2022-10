OH Leuven geraakt niet voorbij tienkoppig STVV en blijft op scoreloos gelijkspel steken

In de eerste minuten was STVV, waar Kagawa terugkeerde in de ploeg, lichtjes de betere ploeg. De eerste kans was voor Hayashi, die van ver op doelman Cojocaru mikte. Daarna werd het nog gevaarlijker toen Bocat kruiselings net over trapte. Na tien minuten kwam OHL wat in de wedstrijd, maar tot noemenswaardige kansen leidde dat niet meteen.

Na twintig minuten was er een akelig voorval. Ewoud Pletinckx botste met het hoofd tegen zijn eigen doelman Cojocaru. Hij was even bewusteloos. Medewerkers van het Rode Kruis snelden ter hulp, net als een ongeruste Marc Brys. De OHL-verdediger moest van het veld, maar was gelukkig wel bij bewustzijn. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd met een zware hersenschudding. Patris nam zijn plaats in. Die laatste kreeg meteen een kopkans aan de tweede paal, maar zijn timing zat niet helemaal goed.

Op het einde van een bijzonder kansarme en tamme eerste helft kwamen de bezoekers toch nog eens opzetten. Op een afgemeten lage voorzet van Mendyl zette een slidende Malinov zijn voet tegen de bal, die rakelings naast scheerde. De beste kans van de eerste helft. Op slag van rust legden Maertens en Gonzalez nog aan, maar geen van beide raakte het leer goed.

© BELGA

Tweede geel Al-Dakhil

Na de pauze waren de eerste mogelijkheden, net als in de eerste helft, voor STVV. Eerst haalde Boya uit vanop een meter of 25. Zijn schot strandde via een alerte Cojocaru op de lat. Daarna trapte Okazaki nog over. Diezelfde Okazaki kon niet veel later op een voorzet ook op doel koppen aan de eerste paal, maar besloot naast. Een doelpunt voor de Kanaries hing in de lucht, maar kwam er niet.

OHL was ondertussen behoorlijk onzichtbaar. Na tien minuten kwam Kiyine toch eens opzetten. Hij trapte in het zijnet. Aan de overkant nam de ingevallen Koita op het uur een vrije trap net buiten de zestien. Ze was goed gezet, maar Cojocaru pakte met een knappe parade uit. Daarna ging Tamari op wandel voor een knappe slalom en ging Al-Dakhil aan zijn truitje hangen. De jonge Irakese Belg kreeg een tweede geel en moest naar binnen. De pas ingevallen Holzhauser nam de vrije trap en mikte die net naast.

Tegen een mannetje minder kwam OHL wél nadrukkelijk in de wedstrijd. Tamari sloeg nogmaals aan het dribbelen, was onhoudbaar, maar besloot op de paal. Een kwartier voor tijd was het toch nog eens STVV. Koita knalde een vrije trap vanop meer dan twintig meter maar net naast. Nadien leek Patris te scoren, maar hij had eerder een duwfout begaan en een feestje ging niet door. Verder kwam OHL niet meer. Het blijft zevende, STVV is elfde.

© Dick Demey

STVV: Coppens, Hashioka, Janssens, Leistner, Al-Dakhil, Bocat (90’ Van Dessel), Konaté, Kagawa (58’ Brüls), Boya, Okazaki (58’ Koita), Hayashi (58’ Bruno).

OHL: Cojocaru, Dom, Pletinckx (22’ Patris), Ricca, Mendyl, Tamari, Malinov (77’ Keita), De Norre, Kiyine (65’ Holzhauser), Maertens, Gonzalez (77’ Nsingi).

Doelpunten: geen.

Gele kaarten: 37’ Al-Dakhil, 61’ Kiyine, 76’ Patris.

Rode kaarten: 63’ Al-Dakhil (tweede geel).

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt.