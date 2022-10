Filip Dewinter aangevallen bij boekpresentatie in Kessel-Lo, politie ontkent dat Vlaams Belang-kopstuk klappen kreeg

Bij aankomst op een lezing over zijn nieuw boek, zou Filip Dewinter (Vlaams Belang) klappen hebben gekregen van enkele demonstranten. Dewinter viel na geduw van omstaanders omver en werd door agenten naar binnengeleid. De honderdtal demonstranten zijn boos omdat de lezing een zaaltje kreeg toegewezen van Leuven, terwijl het boek gaat over de controversiële omvolkingstheorie. Bovendien is het zaaltje midden in een sociale woonwijk. De politie laat weten dat ze en pv hebben gemaakt tegen de man die Dewinter heeft aangevallen.

Rond 19 uur begonnen demonstranten toe te stromen in het Vlierbeekveld, een sociale woonwijk in Kessel-Lo. Filip Dewinter stelt daar zijn boek Omvolking voor. Daarin heeft hij het over de omvolkingstheorie, een controversiële theorie waar extreemrechtse politici vaker naar verwijzen. De theorie heeft het over het langzaam vervangen van de westerse cultuur door de cultuur van immigranten.

“Dit is niet zomaar een onschuldige complottheorie”, zegt Fred Guldentops, medeorganisator van de protestactie. “De Holocaust is maar een voorbeeld waar de theorie toe kan leiden. Het is onaanvaardbaar dat Leuven, dat zichzelf profileert als een progressieve stad, deze lezing een plek biedt.” Sinds Vlaams Belang de lezing aankondigde, tekenden honderden inwoners een petitie tegen de lezing. “Het gaat om vrije meningsuiting, en een activiteit van een partij die in onze stad verkozen is”, liet Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) eerder weten. “Al strookt het ook absoluut niet met mijn gedachtegoed, ze doen niets illegaal.”

Voor aankomst van de omstreden politicus hielden de demonstranten het voornamelijk op gezang. Antifascistische liedjes en spreuken schalden uit een megafoon. De sfeer keerde bij aankomst van Dewinter. De politicus probeerde zich een weg te banen naar het zaaltje, maar de demonstranten stonden hem in de weg. Door wederzijds geduw kwam Dewinter ten val en in het rumoer zouden er ook enkele klappen zijn gevallen. Daarna begeleidden agenten de politicus verder naar het zaaltje. De actievoerders ontkennen met klem dat ze het boegbeeld van Vlaams Belang hebben geslagen. “Hij is in het wederzijds geduw misschien gestruikeld, maar we hebben hem absoluut niet geslagen.”

Ook na afloop commotie

Ook bij de afloop van de lezing was er commotie in Vlierbeekveld. De politie had een weg gebaand voor Dewinter zodat hij veilig naar zijn wagen kon wandelen. De politicus kreeg verwensingen en water naar zijn hoofd gegooid, maar kon zonder verdere kleerscheuren vertrekken. Ondertussen heeft de politicus gereageerd via Twitter. “Ik weet dat links niet wil dat ik over ‘omvolking’ spreek maar dat men mij met fysiek geweld probeert te verhinderen om dit te doen, had ik niet verwacht”, zegt Dewinter. De politicus zal ook een klacht tegen onbekenden neerleggen. “Daarnaast ga ik de Leuvense burgemeester in gebreke stellen omdat hij niet de gepaste maatregelen getroffen heeft.” Voorlopig is niemand aangehouden door de politie. Verschillende partijvoorzitters, zoals George-Louis Bouchez (MR), Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Sammy Mahdi (CD&V) veroordeelden het geweld op Twitter.

Proces-verbaal

De Leuvense politie laat weten dat het zaterdagavond een proces-verbaal heeft opgesteld tegen de man die Dewinter heeft aangevallen had.

“Wanneer meneer Dewinter aankwam, waren er een dertig-, veertigtal activisten aanwezig aan het gemeenschapscentrum”, bevestigde Mathieu Caudron, woordvoerder van de Leuvense politie. “Eén van hen is inderdaad op Dewinter afgestapt en heeft hem tegen de grond gewerkt. Dat het tot slagen of schoppen kwam, zoals meneer Dewinter beweert, ontkennen we met klem.”

Nog volgens Dewinter greep de politie te laat in. Ook dat is niet correct, zegt Caudron. “We waren preventief aanwezig en stonden vlakbij Dewinter wanneer de aanvaring plaatsvond.” Op beelden die ROBtv via sociale media verspreidde, zijn de politiediensten ook te zien.