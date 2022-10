Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz overleden

De Oostenrijker Dietrich Mateschitz is overleden. De eigenaar van Red Bull werd 78 en was al een tijdje zwaar ziek. De familie heeft zijn overlijden nog niet officieel bevestigd.

Dietrich Mateschitz werd op 20 mei 1944 geboren in het Oostenrijkse Sankt Marein im Mürztal, in de provincie Stiermarken. In 1984 richtte hij samen met Chaleo Yoovidhya het bedrijf Red Bull op en lanceerde het intussen grootste en populairste energiedrankje ter wereld.

Red Bull is sponsor van extreme sporten, maar ook van de Formule 1 en is privésponsor van Wout Van Aert.

Zijn eerste stappen in de Formule 1 maakte Mateschitz met Sauber in de jaren negentig. In 2004 nam hij de renstal van Jaguar over en doopte het om tot Red Bull Racing.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met Max Verstappen won Red Bull vorig jaar de wereldtitel.

De oprichter van Red Bull was miljardair en hield zijn privéleven altijd goed gescheiden van zijn publieke activiteiten.